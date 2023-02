Apple ne signe plus iOS 16.3, restauration et downgrade impossibles

Une semaine seulement après le lancement d'iOS 16.3.1 le 13 février, Apple a arrêté de signer iOS 16.3, la version du système d’exploitation mobile précédemment disponible. Sans la signature côté serveur Apple d’iOS 16.3, il n'est plus possible de rétrograder vers cette version après avoir installé la mise à jour iOS 16.3.1. Il en va de même pour iPadOS 16.3.

Une pratique courante d’Apple

La société dirigée par Tim Cook cesse régulièrement de signer les anciennes versions d'iOS après la sortie de nouvelles mises à jour afin d'encourager les clients à installer les derniers firmwares. Cela permet d’avoir un parc d’appareils avec les dernières nouveautés mais aussi de s’assurer que les failles importantes sont bouchées. Les amateurs de jailbreak n’installent généralement pas ces versions. En tout cas, il n'est pas surprenant que la mise à jour 16.3 ne soit plus signée.

iOS 16.3, sortie en janvier, était une mise à jour relativement mineure qui a introduit la prise en charge des clés de sécurité physiques pour les identifiants Apple, étendu la protection avancée des données à l'échelle mondiale, ajouté la prise en charge de la deuxième génération de HomePod, et plus encore.



Alors qu'iOS 16.3.1 reste la version publique actuelle d'iOS, Apple a publié la semaine dernière la première version bêta d'iOS 16.4 avec la prise en charge de nouveaux emojis, des notifications push web, et plus encore.