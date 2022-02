Apple ne signe plus iOS 15.3, downgrade et restauration impossibles

Après avoir publié iOS 15.3.1 (et iPadOS 15.3.1) au grand public la semaine dernière, avec d'importantes corrections de bogues et améliorations pour les utilisateurs d'iPhone et d'iPad, la société de Tim Cook vient de bloquer cette nuit la signature serveur du firmware précédent, iOS 15.3 et iPadOS 15.3.

Pourquoi Apple bloque-t-elle les signatures des firmwares précédents ?

Lorsqu'Apple arrête de signer une version spécifique d'iOS ou d'iPadOS, cela signifie que les serveurs vont dorénavant refuser les demandes de downgrade ou de restauration vers ce firmware précis. Par conséquent, le Finder (sous macOS) ou iTunes (sous Windows) affiche un message d'erreur lorsque les utilisateurs tentent de le faire.

Il s'agit d'une affaire relativement mineure pour la grande majorité des clients, mais pour ceux qui jailbreakent, c'est un obstacle de plus car toutes les versions ne sont pas éligibles, étant donné qu'elles comblent à chaque fois des failles.

Le contenu d'iOS 15.3

iOS 15.3 était une mise à jour correctives qui réglait un bogue important de Safari susceptible de provoquer une fuite des données personnelles de navigation, tandis qu'iOS 15.3.1 était une autre mise à jour de petite taille qui corrigeait d'autres vulnérabilités de WebKit.



Avez-vous activé les mises à jour automatiques du système ou bien attendez-vous à chaque nouvelle version de connaître les impacts des changements sur l'autonomie et les applications que vous utilisez ?