Apple ne signe plus iOS 15.2.1, downgrade et restauration impossibles

Il y a 2 heures

iOS iPadOS

Medhi Naitmazi

Après avoir publié iOS 15.3 et iPadOS 15.3 au grand public la semaine dernière, avec d'importantes corrections de bogues et améliorations pour les utilisateurs d'iPhone et d'iPad, la société de Cupertino vient de bloquer cette nuit la signature serveur du firmware précédent, iOS 15.2.1 et iPadOS 15.2.1.

iOS 15.2.1 n'était pas une mise à jour majeure, mais elle comportait notamment un correctif pour CarPlay et un autre pour HomeKit.

Pourquoi Apple bloque-t-elle les signatures d'anciens firmwares ?

Lorsqu'Apple arrête de signer une version spécifique d'iOS ou d'iPadOS, cela signifie que la société a reconfiguré ses serveurs pour refuser les demandes de downgrade ou de restauration vers ce firmware particulier. Par conséquent, le Finder (sous macOS) ou iTunes (sous Windows) affiche un message d'erreur lorsque les utilisateurs tentent de le faire.

Si la plupart des utilisateurs d'iPhone et d'iPad mettent rapidement à jour leurs appareils, ce n'est pas le cas de tout le monde, en particulier de ceux qui jailbreakent. Ces derniers sont les plus susceptibles de rétrograder ou de restaurer vers un ancien firmware, car ces versions sont généralement vulnérables aux exploits utilisés par les outils de jailbreak. C'est le jeu du chat et de la souris auquel on a droit depuis 2008.



Cependant, il est important de noter que même les personnes qui ne pratiquent pas le jailbreak ont parfois envie d'installer une ou plusieurs anciennes versions d'iOS ou d'iPadOS, en particulier lorsqu'une mise à jour introduit des bogues qui font crasher une app ou qui vide la batterie de manière précipitée.



Empêcher le jailbreak n'est pas la seule chose qu'Apple a à gagner en bloquant les installations et les restaurations d'anciens firmwares ; cela permet également à la société de se réjouir devant ses actionnaires de l'adoption lors des différents keynotes. En outre, Apple a la possibilité de rassembler les utilisateurs sous le parapluie protecteur des correctifs de sécurité.



Que pensez-vous de cette tactique d'Apple qui peut se targuer d'avoir la plupart des utilisateurs à jour ?