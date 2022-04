Apple ne signe plus iOS 15.4, restauration et downgrade impossibles

À la suite de la sortie de la version 15.4.1 d'iOS le 31 mars dernier, Apple a cessé de signer iOS 15.4, la version du système d’exploitation précédemment disponible depuis la mi-mars. Comme iOS 15.4 n'est plus signé, il n'est pas possible de rétrograder vers cette version une fois que vous avez installé iOS 15.4.1. Idem pour iPadOS 15.4.1.

Pourquoi Apple bloque-t-elle les anciens firmwares ?

Apple cesse régulièrement de signer les anciens firmwares après la sortie des nouvelles versions afin d'encourager les clients à maintenir leur système d'exploitation à jour. Il n'est donc pas surprenant qu'iOS 15.4 ne soit plus signé, simplement le délai est de plus en plus court avec cette fois une semaine seulement depuis la libération de la toute dernière mise à jour.



Pour les amateurs de jailbreak, cela ne change rien car les failles en cours d’exploitation se limitent à iOS 15.1.1 voire iOS 15.3.1 dans le meilleur des cas.

Les nouveautés récentes d’iOS

iOS 15.4 était une mise à jour majeure qui permettait de déverrouiller un iPhone en portant un masque, de nouveaux caractères emoji, la commande universelle sur l'iPad et bien d'autres choses encore.



iOS 15.4.1 a apporté un correctif pour un problème d'épuisement de la batterie de l'iPhone, mais surtout, il a corrigé le problème sur l’API AppleAVD qui pouvait permettre à une application d'exécuter un code arbitraire avec les privilèges du noyau. Apple a déclaré que cet exploit peut avoir été activement exploité, c'est donc une bonne idée de mettre à jour vers iOS 15.4.1 si vous ne l'avez pas déjà fait.



Apple a également cessé de signer les logiciels tvOS 15.4 et HomePod 15.4, respectivement sur Apple TV et HomePod.