Apple ne signe plus iOS 15.4.1, downgrade et restauration bloqués

⏰ Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

À la suite du lancement d'iOS 15.5 le 16 mai dernier, Apple a cessé de signer iOS 15.4.1, la version du système d’exploitation précédemment disponible qui est sortie fin mars. Comme iOS 15.4.1 n'est plus signé, il n'est pas possible de rétrograder vers cette version après avoir installé iOS 15.5. Idem si vous souhaitez restaurer. Cela vaut également pour iPadOS 15.4.1.

Pourquoi Apple bloque-t-elle les anciens firmwares ?

Apple cesse régulièrement de signer les anciens firmwares après la sortie des nouvelles mises à jour afin d'encourager les clients à maintenir leur système d'exploitation à jour. Il n'est donc pas surprenant qu'iOS 15.4.1 ne soit plus signé.



Pour les amateurs de jailbreak, cela ne change rien car les failles en cours d’exploitation se limitent à iOS 15.1.1 voire iOS 15.3.1 dans le meilleur des cas.

Les nouveautés récentes d’iOS

iOS 15.4.1 était une mise à jour mineure qui corrigeait un problème pouvant entraîner une décharge plus rapide de la batterie de l'iPhone après le lancement d'iOS 15.4. Mais nous avions vu que ce problème n’était vraiment corriger qu’avec iOS 15.5 qui augmentait l’autonomie. Elle corrigeait également un problème AppleAVD qui pouvait permettre à une application d'exécuter du code arbitraire avec les privilèges du noyau, problème qui, selon Apple, était activement exploité.



La version iOS 15.5 a ajouté une fonction Apple Cash permettant de demander et d'envoyer de l'argent (pour les américains), ainsi que de nouvelles fonctions pour l’app Podcasts et la correction d'un problème lié aux automatismes HomeKit. Elle inclut également plusieurs mises à jour de sécurité, et ceux qui n'ont pas encore effectué la mise à niveau vers iOS 15.5 devraient le faire pour cette raison.



Apple a également cessé de signer les logiciels tvOS 15.4.1 et HomePod 15.4.1, respectivement sur Apple TV et HomePod.