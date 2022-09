Apple cesse de signer iOS 15.6.1, restauration et downgrade bloqués

À la suite de la sortie d'iOS 16 la semaine dernière, Apple a cessé de signer iOS 15.6.1, la version du système d’exploitation rendue disponible il y a un mois.



iOS 15.6.1 a été diffusé aux utilisateurs d'iPhone et d'iPad avec d'importants correctifs de sécurité. Si Apple bloque désormais le retour à iOS 15.6.1, il existe toujours un moyen de passer d'iOS 16 à iOS 15.

Pourquoi Apple bloque-t-elle les anciens firmwares ?

Apple cesse régulièrement de signer les anciens firmwares après la sortie des nouvelles mises à jour afin d'encourager les clients à maintenir leur système d'exploitation à jour. Il n'est donc pas surprenant qu'iOS 15.6.1 ne soit plus signé.



Pour les amateurs de jailbreak, cela ne change rien car les failles en cours d’exploitation se limitent à iOS 15.1.1 voire iOS 15.3.1 dans le meilleur des cas. Et encore, nous attendons depuis un an.



La restauration d'un appareil Apple vers une version antérieure d'iOS peut aussi parfois être utile pour les utilisateurs qui rencontrent des bugs importants après la mise à niveau vers la dernière version d'iOS.

Les nouveautés récentes d’iOS

Selon Apple, iOS 15.6.1 a corrigé deux vulnérabilités majeures qui permettent aux applications d'exécuter du code arbitraire sans le consentement de l'utilisateur. La mise à jour a été mise à la disposition du public le 17 août. Mais bien sûr, ces correctifs de sécurité sont tous inclus dans iOS 16, il n'est donc pas surprenant qu'Apple ait cessé de prendre en charge iOS 15.6.1.

Il existe toujours une version iOS 15

Bien que vous ne puissiez pas facilement revenir à iOS 15.6.1 ou même à iOS 15.1, vous avez toujours la possibilité de rétrograder d'iOS 16 à une version plus récente d'iOS 15. En effet, Apple a publié la semaine dernière iOS 15.7, qui apporte des correctifs de sécurité pour les utilisateurs qui ne veulent pas encore installer iOS 16.



Ce n'est pas la première fois qu'Apple offre la possibilité aux utilisateurs de rester sur une ancienne version d'iOS. L'année dernière, une fois iOS 15 disponible, les utilisateurs pouvaient choisir de rester sur iOS 14 plus longtemps, alors qu'Apple publiait encore des mises à jour de sécurité pour cette version. Cependant, la société a supprimé cette option quelques mois plus tard. On ne sait pas combien de temps iOS 15.7 restera disponible comme option alternative à iOS 16.