Apple cesse de signer iOS 16.0.1, restauration et downgrade bloqués

Pour rappel, il est toujours recommandé d'avoir la dernière version d'iOS pour avoir la meilleure expérience utilisateur et la meilleure sécurité.

Apple cesse régulièrement de signer les anciens firmwares après la sortie des nouvelles mises à jour afin d'inciter les clients à maintenir leur système d'exploitation à jour. Il n'est donc pas surprenant qu'iOS 16.0.1 ne soit plus signé. La restauration d'un appareil Apple vers une version antérieure d'iOS peut parfois être utile pour les utilisateurs qui rencontrent des bugs importants après la mise à niveau vers la dernière version d'iOS.

À la suite de la sortie d'iOS 16.0.2 la semaine dernière, Apple a cessé de signer iOS 16.0.1, ce qui rend impossible la restauration ou le downgrade vers cette version. La mise à jour iOS 16.0.1 avait été diffusée aux utilisateurs d'iPhone et d'iPad avec plusieurs correctifs de bug qui avait débarqué dans la version originale d'iOS 16, le 12 septembre.

