Apple cesse de signer iOS 16.1.2, restauration et mise à jour impossibles

À la suite de la sortie d'iOS 16.2 mis en ligne le 13 décembre, Apple a arrêté de signer cette nuit la version iOS 16.1.2, ce qui rend impossible la restauration ou le downgrade vers cette version spécifique pour les utilisateurs. La mise à jour iOS 16.1.2 avait apporté un petit lot de correctifs dont l'un particulièrement important pour les iPhone 14 et leur détection d'accident.

Pourquoi Apple bloque-t-elle les anciens firmwares ?

Apple cesse régulièrement de signer les anciennes versions d'iOS au fil du temps afin d'empêcher les utilisateurs de rester sur une version logicielle obsolète, mais aussi pour paralyser les failles exploitées par le jailbreak qui permettent de changer l’apparence et les fonctionnalités d’iOS.

Quelles étaient les évolutions

d'iOS 16.1 .2 ?

Apple avait apporté plusieurs correctifs à cette version d'iOS :

Meilleure compatibilité avec les opérateurs sans fil

Optimisations de la détection des accidents sur les modèles d'iPhone 14 et d'iPhone 14 Pro

Le second correctif était indispensable et assez urgent, car les iPhone 14 étaient nombreux à se déclencher et appeler les secours quand leurs utilisateurs étaient dans des parcs d'attractions en train de faire des montagnes russes ou autres attractions à fortes sensations.



Apple recommande d'avoir la dernière version d'iOS pour avoir la meilleure expérience utilisateur et une sécurité optimale face aux nouvelles attaques qui ne cessent d'être plus innovantes au fil du temps.