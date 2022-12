Apple cesse de signer iOS 16.1 et iOS 16.1.1, restauration et mise à jour impossibles

À la suite de la sortie d'iOS 16.1.2 le 30 novembre, Apple a arrêté de signer cette nuit les versions iOS 16.1 et iOS 16.1.1, ce qui rend impossible la restauration ou le downgrade vers cette version spécifique pour les utilisateurs. La mise à jour iOS 16.1 avait apporté un lot considérable de nouveautés et iOS 16.1.1 avait été diffusé aux utilisateurs d'iPhone et d'iPad avec plusieurs correctifs de bugs importants, notamment pour les possesseurs des iPhone 14.

Pourquoi Apple bloque-t-elle les anciens firmwares ?

Apple cesse régulièrement de signer les anciennes versions d'iOS au fil du temps afin d'empêcher les utilisateurs de rester sur une version logicielle obsolète, mais aussi pour paralyser les failles exploitées par le jailbreak qui permettent de changer l’apparence et les fonctionnalités d’iOS.

Quelles étaient les évolutions d'iOS 16.1 et d'iOS 16.1.1 ?

Apple avait apporté plusieurs nouveautés et correctifs à ces deux versions, voici ce qu'ont retrouvé les utilisateurs :

Meilleure compatibilité avec les opérateurs sans fil (iOS 16.1.1)

Optimisations de la détection des accidents sur les modèles d'iPhone 14 et d'iPhone 14 Pro (iOS 16.1.1)

L'API pour les Live Activities sur l'écran de verrouillage (scores ou guidage en direct)

Le support de la norme internationale Matter pour la domotique.

L'option Clean Energy Charging pour que votre iPhone se recharge "proprement".

Le pourcentage de la batterie est maintenant disponible sur tous les iPhone récents, même les mini.

Apple Fitness+ ne nécessite plus une Apple Watch.

Le bug des gestes à 3 doigts a été corrigé.

Nouvelle interface pour la section des fonds d'écran dans l'app Réglages.

On peut supprimer l'application Wallet de l'iPhone.

Le partage de clés vous permet de partager en toute sécurité la voiture, la chambre d'hôtel et d'autres clés dans Wallet

Aux États-Unis, les propriétaires de l'Apple Card peuvent avoir un nouveau compte d'épargne

Ainsi qu'une multitude d'autres fonctionnalités que vous pouvez retrouver dans notre article dédié à iOS 16.1 !

Apple recommande d'avoir la dernière version d'iOS pour avoir la meilleure expérience utilisateur et une sécurité optimale face aux nouvelles attaques qui ne cessent d'être plus innovantes au fil du temps.