Apple cesse de signer iOS 16.2, restauration et mise à jour impossibles

Tutoriels et Astuces

Carplay et CarKey

Apple recommande d'avoir la dernière version d'iOS pour avoir la meilleure expérience utilisateur et une sécurité optimale face aux nouvelles attaques qui ne cessent d'être plus innovantes au fil du temps. Source

Cette mise à jour a été l'une des plus importantes dans le cycle iOS 16, voici tout ce qu'a apporté iOS 16.2 aux utilisateurs :

Apple cesse régulièrement de signer les anciennes versions d'iOS au fil du temps afin d'empêcher les utilisateurs de rester sur une version logicielle obsolète, mais aussi pour paralyser les failles exploitées par le jailbreak qui permettent de changer l’apparence et les fonctionnalités d’iOS.

À la suite de la sortie d'iOS 16.3 mis en ligne, il y a 8 jours, Apple a arrêté de signer cette nuit la version iOS 16.2, ce qui rend impossible la restauration ou le downgrade vers cette version spécifique pour les utilisateurs. La mise à jour iOS 16.2 avait apporté un petit lot de nouveautés et correctifs.

