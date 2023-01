Après quelques semaines de bêta seulement et une interruption du programme pendant les fêtes de fin d'année, Apple livre enfin la version définitive d'iOS 16.3 et d'iPadOS 16.3 à tous les utilisateurs. Les mises à jour apportent plusieurs correctifs et quelques timides nouveautés. Voyons tout cela.

iOS 16.3 et iPadOS 16.3 sont disponibles

Si vous possédez un iPhone ou un iPad éligible à iOS 16 et iPadOS 16, vous pouvez télécharger dès maintenant la nouvelle mise à jour majeure récemment sortie. Depuis quelques minutes seulement, Apple a commencé le déploiement d'iOS 16.3 et d'iPadOS 16.3, deux nouvelles mises à jour qui vous apporteront une meilleure expérience utilisateur avec des correctifs de bug, ainsi que des nouveautés.

Liste des nouveautés d'iOS 16.3 et d'iPadOS 16.3

Comparé aux versions logicielles précédentes, Apple propose peu de changements avec iOS 16.3 et iPadOS 16.3, ce sont deux mises à jour plus "light", mais qui sont quand même importantes à télécharger. En effet, en plus des failles de sécurité qui sont bouchées à chaque mise à jour, Apple apporte enfin une avancée majeure pour la protection de vos données iCloud.

Sans plus tarder, voici la liste des nouveautés :

Prise en charge des clés de sécurité pour les identifiants Apple

Le nouveau fond d'écran Unity honore l'histoire et la culture des Noirs pour célébrer le Mois de l'histoire des Noirs

Prise en charge du HomePod 2

L’option de protection avancée des données pour le chiffrement iCloud

Le bug des lignes jaunes sur l'écran des iPhone 14 Pro est corrigé

Les correctifs d'iOS 16.3

Résout un problème dans Freeform où certains traits de dessin créés avec l'Apple Pencil ou votre doigt peuvent ne pas apparaître sur des tableaux partagés.

Résout un problème où le fond d'écran pouvait apparaître en noir sur l'écran de verrouillage

Résout un problème où des lignes horizontales pouvaient apparaître temporairement lors du réveil de l'iPhone 14 Pro Max

Résout un problème où le widget Écran de verrouillage de la maison n'affichait pas avec précision l'état de l'application d'accueil.

Résout un problème où Siri pouvait ne pas répondre correctement aux demandes de musique

Résout les problèmes où les demandes Siri dans CarPlay peuvent ne pas être comprises correctement

Comment installer les nouvelles mises à jour ?

Que vous soyez sur un iPhone ou un iPad, voici le chemin à suivre :

​​​​​Ouvrez l'application Réglages Allez dans Général Rendez-vous dans "Mise à jour logicielle" Téléchargez et installez la mise à jour

Pour rappel, il faut posséder un iPhone 8 (ou plus récent) pour installer iOS 16.3, du côté de l'iPhone SE, la première génération est exclue de la liste des appareils éligibles.

En ce qui concerne les iPad, la mise à jour iPadOS 16.3 pourra être installée sur tous les modèles d'iPad Pro, sur les iPad Air 3 (ou plus récent), sur les iPad 5 (ou plus récent) et sur l'iPad mini 5 (ou plus récent).



Maintenant que la mise à jour iOS 16.3 et iPadOS 16.3 sont disponibles pour tous, il y a de fortes chances qu'Apple passe à l'étape supérieure et lance rapidement le programme de bêta iOS 16.4 et iPadOS 16.4 aux développeurs puis aux testeurs publics. C'est probablement une question de quelques jours !