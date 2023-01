La protection avancée des données iCloud bloque le HomePod (+ tuto)

Pour palier au problème, Apple a publié un nouveau document d'assistance qui explique "ce qu'il faut faire si vous ne pouvez pas configurer ou mettre à jour votre HomePod après l'activation de la protection avancée des données." Les clients concernés sont ceux qui viennent d'acheter un nouveau HomePod mini ou qui possède un ancien modèle qu'ils ont voulu mettre à jour. On ne sait pas encore quelle version du HomePod OS équipera le nouveau HomePod 2 . En attendant une correction dans iOS 16.3, voici comment corriger le bug du HomePod.

En décembre, vous avez peut-être suivi qu'Apple a lancé une évolution majeure de son chiffrement de bout en bout pour iCloud aux États-Unis, la fonctionnalité étant déployée dans le monde entier, dont la France, avec iOS 16.3 . Il s'avère que ce système permettant de sécuriser la majorité de ses données stockées sur iCloud a entrainé un bogue sur les HomePod. Les enceintes ne peuvent pas être configurées ou mis à jour si la protection avancée des données a été activée et si l'enceinte intelligente n'exécute pas au moins le logiciel HomePod 16.2. Mais si vous êtes bloqué, il y a une solution.

