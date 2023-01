Apple publie la version finale de watchOS 9.3

Comme prévu, Apple lance également la version finale de watchOS 9.3 pour ses montres connectées, les célèbres Apple Watch, pour succéder à watchOS 9.2, une mise à jour qui a introduit la prise en charge d'une nouvelle architecture pour l'app Maison ainsi que les itinéraires de course pour les coureurs et les cyclistes.



Cette mise à jour accompagne iOS 16.3, iPadOS 16.3 et autre tvOS 9.3.

Nouveautés de watchOS 9.3

Pour ses montres connectées, Apple a publié la mise à jour watchOS 9.3 qui accompagne notamment iOS 16.3. La principale nouveauté concerne le nouveau cadran Unity Mosaic, proposé pour célébrer le "Mois de l'histoire des Noirs" aux États-Unis. Cette nouvelle mise à jour logicielle de watchOS apporte surtout des améliorations de performances et des corrections de bugs à l'Apple Watch.



Voici les notes de version officielles :

watchOS 9.3 apporte de nouvelles fonctionnalités, des améliorations et des correctifs, notamment le nouveau cadran Mosaïque Unité qui célèbre l’histoire et la culture de la communauté noire à l’occasion du mois de l’histoire des Noirs.

Compatibilité de watchOS 9.3

Si vous êtes en possession d'une Apple Watch Series 4 jusqu'à une Apple Watch Ultra, vous pouvez installer watchOS 9.3. D'après nos premiers tests, l'autonomie est stable et fortement améliorée si vous utilisez le mode économie d'énergie.

Comment installer watchOS 9.3

Les clients Apple peuvent obtenir le nouveau firmware watchOS 9.9 en téléchargeant la mise à jour depuis le menu Réglages de leur montre, ou depuis l'iPhone associé à cette dernière. Attention, il faut que la montre ait au moins 50% de batterie et soit placée sur son socle de chargement. Si vous ne voyez pas la nouvelle version, retentez un peu plus tard.