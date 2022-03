Apple ne signe plus iOS 15.3.1, restauration et downgrade bloqués

À la suite de la sortie d'iOS 15.4 la semaine dernière, le 14 mars, Apple a cessé de signer iOS 15.3.1. Ce firmware était disponible depuis le 10 février. Comme iOS 15.3.1 n'est plus signé, il n'est pas possible de rétrograder ou de restaurer un iPhone vers cette version d'iOS si vous avez effectué la mise à jour vers iOS 15.4. Idem pour les iPad sous iPadOS 15.4.

Déjà terminé pour iOS 15.3.1

Apple cesse régulièrement de signer les anciennes versions des mises à jour logicielles après la sortie des nouvelles versions afin d'encourager les clients à maintenir leur système d'exploitation à jour. Il était donc attendu qu'iOS 15.3.1 ne soit plus signé, simplement pas forcément si rapidement.



iOS 15.3.1 était une mise à jour de correction de bogues qui corrigeait les vulnérabilités de WebKit, tandis qu'iOS 15.4, la dernière en date, était une mise à jour majeure qui ajoutait de nouveaux emoji, le support de Face ID avec un masque, et des tonnes d'autres fonctionnalités comme la commande universelle sur iPad et Mac. Apple a également cessé de signer tvOS 15.3.

Attention au jailbreak iOS 15

Ce ceux les utilisateurs en mal de jailbreak qui vont être les plus embêtés car si ils attendent toujours un outil pour iOS 15, les seuls espoirs reposent sur des failles trouvées dans iOS 15.1.1 et dans, dans une moindre mesure dans iOS 15.3.1. Apple a rapidement supprimé ce firmware pour des raisons de sécurité mais aussi pour mettre des bâtons dans les roues des hackers de la communauté jailbreak.