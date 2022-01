La disparition de l'option pour rester sur iOS 14 était prévue selon Apple

Il y a 2 heures

iOS

Julien Russo

2



En septembre 2021, Apple a publié la nouvelle version majeure pour l'iPhone et l'iPad : iOS 15. Comme chaque année, des millions d'utilisateurs n'ont pas voulu migrer de peur d'avoir des ralentissements ou baisse d'autonomie. Pendant plusieurs mois, Apple a continué à proposer des mises à jour correctives d'iOS 14 à cette catégorie d'utilisateurs, cependant la firme de Cupertino a récemment retiré cette option pour imposer le passage vers iOS 15. Figurez-vous que cette décision était prévue...

Apple explique ne pas avoir changé sa politique

Ne plus imposer l'installation de la nouvelle mise à jour annuelle était vu comme une procédure plus douce envers les utilisateurs réticents à l'idée de mettre à jour leur iPhone ou iPad.

Malheureusement, début janvier, Apple est revenu à ses bonnes vieilles habitudes, l'entreprise a écarté toutes possibilités de mise à jour corrective d'iOS 14 et a remis une seule et unique option : migrer vers iOS 15.



Cette initiative a été vue comme un changement de politique par les consommateurs, mais en réalité tout était prévu dès le départ selon un porte-parole d'Apple.

Dans une déclaration au média Ars Technica, le géant californien affirme que l’alternative de rester sur iOS 14 était bien quelque chose de temporaire. Apple n'a jamais changé ses convictions qui sont toujours les mêmes : inciter le client à passer sur la nouvelle version majeure d'iOS et d'iPadOS pour une meilleure sécurité et expérience utilisateur.

Bien sûr, ce qui a interpellé, c'est que sur la fiche de présentation d'iOS 15 sur le site d'Apple on pouvait apercevoir la mention suivante :

Vous pouvez mettre à jour vers la dernière version d'iOS 15 dès sa sortie pour obtenir les dernières fonctionnalités et l'ensemble le plus complet de mises à jour de sécurité. Ou continuez sur iOS 14 et obtenez toujours d'importantes mises à jour de sécurité jusqu'à ce que vous soyez prêt à passer à la prochaine version majeure.

Cependant, comme le précise le porte-parole d'Apple, l'entreprise n'a jamais indiqué que cette option serait disponible sur le long terme. Il s'agissait de quelque chose de temporaire qui avait pour but de ne pas précipiter les utilisateurs vers iOS 15 et de leur laisser le temps afin d'être prêt au grand changement !



Pour ceux qui ont fait le choix de rester sur iOS 14 (et qui y sont encore), Apple vous propose désormais de passer sur iOS 15. Ne vous attendez plus à recevoir des mises à jour de sécurité si vous refusez de passer vers la nouvelle version. Pour rappel, la dernière mise à jour corrective a eu lieu le 26 octobre 2021 avec iOS 14.8.1 !