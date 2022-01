Apple vous incite davantage à télécharger iOS 15 comparé aux derniers mois

Julien Russo

La nouvelle mise à jour iOS 15 a été une petite révolution sur plusieurs points, on pense notamment à la fonctionnalité SharePlay dans FaceTime, au mode concentration, au résumé des notifications, à l'ouverture des conversations FaceTime en dehors de l'écosystème Apple... Si la dernière version est convaincante, beaucoup d'utilisateurs n'ont toujours pas migré vers iOS 15. Cette situation exaspère un peu Apple qui a décidé de prendre les devants.

Apple va vous inciter à passer sur iOS 15

En septembre 2021, Apple a changé le fonctionnement de l'installation de mise à jour sur iPhone et iPad. Auparavant, un utilisateur qui ne souhaitait pas installer la dernière version n'avait plus de mises à jour jusqu'à ce qu'il craque, ce qui pouvait poser des problèmes en ce qui concerne la sécurité. Avec iOS 15 et iOS 15.1, Apple proposait de rester sur iOS 14 tout en continuant à télécharger des mises à jour de sécurité.



Si ce changement a bien été accueilli par la communauté Apple, le géant californien reconnaît désormais que cette technique plus douce n'encourage pas à passer à iOS 15, au contraire elle peut parfois inciter les utilisateurs à rester sur une version logicielle antérieure alors qu'ils pourraient profiter de nouvelles fonctionnalités.

Comme l'a fait remarquer MacRumors, la patience d'Apple envers ceux qui évitent iOS 15 semble avoir diminué il y plus d'un mois...

Une nouvelle approche a été mise en place, la mise à jour iOS 15 en bas de l'écran est dorénavant placée au milieu de l'écran et Apple a bloqué toute possibilité d'installer des mises à jour de sécurité iOS 14 si votre appareil est éligible à iOS 15.

Autrement dit, Apple a repris son comportement "agressif" pour vous pousser à passer vers la dernière mise à jour.

Ce retour aux bonnes vieilles habitudes est revenu depuis qu'Apple a lancé iOS 15.2.



Si vous n'avez toujours pas installé iOS 15, nous vous recommandons vivement de le faire, vous retrouverez une multitude de fonctionnalités qui vous donneront l'impression d'avoir acheté un tout nouvel iPhone.

La mise à jour est très complète, on retrouve au total 250 nouveautés avec comme toujours de la stabilité, des performances et aucun impact sur votre autonomie.