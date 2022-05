Comparatif de l'autonomie de la batterie des iPhone sous iOS 15.5

iOS 15.5 est sorti lundi dernier, soit le 16 mai 2022. Et comme à chaque fois, la question de l'autonomie de nos iPhone est de retour parmi les clients. Faut-il l'installer ? Faut-il attendre une version corrective iOS 15.5.1 ? Nous allons tenter d'y répondre à travers un test vidéo proposé par la chaîne YouTube iAppleBytes qui a comparé la mise à jour sur iPhone SE 2016, iPhone SE 2020, iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 8, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 et iPhone 13.

Une mise à jour attendue pour l'autonomie

Si Apple avait promis un correctif pour la perte d'autonomie de la batterie dans iOS 15.4.1 qu'on cherche encore, est-ce que le firmware 15.5 apporte la solution ? C'est la question que s'est posée iAppleBytes qui, à chaque mise à jour, réalise un comparatif selon une procédure bien établie. L'idée est de mesurer combien de temps chaque iPhone tient, et de comparer les chiffres avec la version précédente.



Voici la vidéo en question :

Cette vidéo a été tournée deux jours après l'installation d'iOS 15.5, qui a donc eu le temps de s'installer correctement et notamment d'indexer les différentes bases de données (qui est une source de vidage de la batterie au départ). Certains disent même qu'il faut environ une semaine pour que les performances de la batterie s'optimisent après une mise à jour d'iOS. Le YouTubeur a prévu de refaire le test de la batterie la semaine prochaine, et de voir si les résultats diffèrent.



Avant de lancer le test, les appareils étaient réglés sur une luminosité d'affichage de 25%, la luminosité automatique a été désactivée, tous les appareils utilisent les mêmes paramètres et sont connectés au même point d'accès.



Il faut savoir que les scores de Geekbench mesurent l'autonomie d'un appareil lors de l'exécution d'applications gourmandes en processeurs. Il fournit une charge de travail constante à l'appareil et génère un score en évaluant la quantité de travail qu'il est capable d'effectuer pendant que la batterie se décharge et le temps qu'il faut à la batterie pour se décharger.



Le benchmark de la batterie peut être exécuté en mode de décharge complète, de 100 % à 0 % du niveau de la batterie, afin de fournir un niveau de confiance élevé dans les performances de la batterie d'un appareil. L'évaluation de la batterie peut également être exécutée en mode de décharge partielle, pendant 3 heures. Si le test est arrêté au bout de 10 minutes, par l'utilisateur ou par la batterie qui atteint 0 %, le résultat est enregistré et peut être téléchargé. Les résultats de l'évaluation de la batterie obtenus par n'importe quelle méthode, à l'exception du mode de décharge complète, offrent un niveau de confiance moyen dans les performances de la batterie d'un appareil, et, logiquement, les tests plus longs sont plus fiables.

Conclusion du comparatif

Apple a publié la version iOS 15.4.1 en soulignant dans les notes de mise à jour la correction de l'usure de la batterie. Finalement ce n'était pas vraiment visible, en fait, c'était même pire.



Heureusement, la nouvelle version est plus efficace car tous les appareils ont gagné en autonomie sous iOS

15.5, à l'exception de l'iPhone 12, qui perd un peu de terrain. C'est d'ailleurs étrange et nous ne manquerons pas de surveiller ce point. Le YouTubeur a même prévu un test spécifique sur cet iPhone pour tenter de confirmer ou d'infirmer ce constat.



Regardez le tableau comparatif avec le score Geekbench Battery sur l'échelle des ordonnées et le modèle d'iPhone sur les abscisses :