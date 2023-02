Apple lance iOS 16.3.1 et iPadOS 16.3.1 pour tous les utilisateurs

Alors que nous n'avions pas eu de mises à jour ni même de bêtas depuis un certain temps, Apple crée la surprise ce soir avec la mise à jour corrective iOS 16.3.1 qui apporte plusieurs résolutions de bugs apparus avec iOS 16.3, il y a quelques semaines. Découvrez ce qui change dans cette nouvelle version.

iOS 16.3.1 et iPadOS 16.3.1 sont disponibles

Vous pouvez télécharger dès maintenant les mises à jour correctives iOS 16.3.1 et iPadOS 16.3.1 visant à vous proposer une meilleure expérience utilisateur par la correction de plusieurs bugs et une meilleure stabilité lors que vous utilisez votre iPhone et iPad. Ces mises à jour contiennent des résolutions visant à améliorer la fonctionnalité d'iCloud, de Siri et de Localiser, ainsi que des améliorations de la détection des collisions pour les iPhone 14 et iPhone 14 Pro.

Qu'est-ce qu'apportent les mises à jour ?

Les paramètres iCloud peuvent ne pas répondre ou s'afficher de manière incorrecte si les applications utilisent iCloud

Les demandes de Siri pour Localiser peuvent ne pas fonctionner

Optimisations de la détection des accidents sur les modèles iPhone 14 et iPhone 14 Pro. Apple a travaillé à une détection moins sensible et plus exigeante pour éviter les appels d'urgence indésirables

Comment mettre à jour mon iPhone et/ou iPad ?

Que vous soyez sur l'iPhone ou sur l'iPad, voici le chemin à suivre :

Ouvrez l'application Réglages Allez dans Général Allez dans Mise à jour de logiciel Lancez l'installation Acceptez les conditions générales

Votre iPhone ou iPad s'inscrira automatiquement dans une file d'attente s'il y a une saturation des serveurs. Dans le cas contraire, le téléchargement commencera dans les secondes qui suivront. Un redémarrage de votre appareil sera après nécessaire. Comptez environ 5 à 10 minutes pour l'installation complète de la mise à jour.