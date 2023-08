Apple arrête de signer iOS 16.5.1 pour empêcher le downgrade

Encore une fois, Apple ne perd pas de temps. Suite au lancement d'iOS 16.6 le 25 juillet, Apple a cessé de signer iOS 16.5.1, la version précédente disponible pour ses clients. Maintenant qu'iOS 16.5.1 n'est plus signé, les utilisateurs d'iPhone ne peuvent plus rétrograder vers cette version du logiciel, ni même restaurer.

Pourquoi Apple ne signe plus ce firmware

Il est courant pour Apple de cesser de signer les anciennes versions d'iOS après la publication d'une nouvelle version, dans le but d'inciter les clients à mettre à jour leur système d'exploitation. Ainsi, il n'est pas surprenant que iOS 16.5.1 ne soit plus signé.

Cette méthode est aussi utile pour boucher des failles de sécurité de manière rapide, ainsi que de compliquer le travail du jailbreak.

Les nouveautés d'iOS 16.5.1

Publié le 21 juin, iOS 16.5.1 était une mise à jour de correction, mais aussi une mise à jour qui a permis de résoudre le problème qui empêchait la charge avec l'adaptateur pour appareil photo Lightning vers USB 3.



iOS 16.6, la version actuelle d'iOS disponible au public, a bouché d'importantes failles de sécurité et a ajouté la fonctionnalité Contact Key Verification, une nouveauté dans iMessage et FaceTime qui a été introduite pour certifier les correspondants, réduisant ainsi les risques de cyberattaques par le biais de messages, qui peuvent cibler des activistes, des personnalités politiques et des gouvernements.