TSMC à la recherche d'un emplacement pour fabriquer les puces 1 nm

Concernant les processeurs pour smartphone, Apple a de l'avance sur la concurrence grâce notamment à son partenariat exclusif avec TSMC, leader dans son domaine. Un leader inarrêtable qui souhaite atteindre les sommets dans les années à venir.

1 nanomètre, le rêve technologique

Pour la première fois sur l'iPhone 15 Pro, le processeur livré par TSMC est gravé en 3 nanomètres et offre des performances plus impressionnantes que jamais. Néanmoins, le partenaire d'Apple n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin.



Premièrement, l'iPhone 16 Pro prévu pour septembre 2024 devrait utiliser un processeur 3 nm amélioré, connu sous le nom de N3E. Une puce encore plus petite et par conséquent, encore plus efficiente. On parle ici de l'A18 Pro.

Deuxièmement, une toute nouvelle version gravée pour la première fois en 2 nm devrait débarquer sur l'iPhone 17 Pro en septembre 2025. Une usine est justement en construction à Taïwan pour accueillir sa future production.



En parlant d'usine, Reuters nous apprend que TSMC est déjà à la recherche d'un endroit idéal pour construire un énième entrepôt consacré cette fois-ci à la production de puces 1 nm. La société aurait visiblement trouvé un emplacement avant de faire machine arrière suite à certains soucis avec la région choisie. La recherche est en cours et nous rappelle, bien qu'on s'y attende, que l'iPhone sera un jour équipé d'un processeur 1 nanomètre.