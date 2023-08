Apple Pay lancé au Vietnam et bientôt au Chili

Apple Pay est désormais disponible au Vietnam, ce qui signifie que les clients d'Apple possédant une carte de débit ou de crédit d'une banque participante peuvent ajouter cette dernière à l'app Wallet pour effectuer des achats avec un iPhone, une Apple Watch ou un Mac. En France, le service est disponible depuis 2016 et l’application s’appelle Cartes.

Un nouveau pays pour Apple Pay

Les rumeurs ont une nouvelle fois vu juste. Depuis un mois, nous évoquions l'arrivée d'Apple Pay au Vietnam, avec à la clé la prise en charge du service de paiement par plusieurs banques locales. Avec Apple Pay, les propriétaires d'iPhone et d'Apple Watch au Vietnam peuvent effectuer des paiements sans contact dans les commerces où la fonctionnalité est prise en charge.

Pour le moment, seule Techcombank prévoit de prendre en charge Apple Pay, d'après son site web d'assistance, alors que du côté des commerçants Apple Pay sera disponible chez WinMart, Phuc Long, Starbucks, McDonald's, Highlands Coffee, CGV Cinemas, etc. Le paiement par code QR est populaire au Vietnam, il sera donc curieux de voir comment Apple Pay sera accueilli, quelques mois après l’ouverture officielle de l’Apple Store en ligne dans le pays.



Apple s'efforce d'étendre la disponibilité d'Apple Pay depuis son lancement en 2014 outre-Atlantique. Apple Pay peut être utilisé dans plus de 75 pays à l'heure actuelle, et il devrait continuer à être lancé dans de nouveaux pays à mesure qu'Apple conclut de nouveaux accords.



Le prochain sur la liste est le Chili. On dit que le paiement mobile d’Apple serait lancé dans la semaine, après deux ans de discussions et de négociations.