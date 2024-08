SoundCloud est disponible sur CarPlay, mais uniquement avec un abonnement payant

Après Apple Musical Classical apparu par surprise sur CarPlay cette semaine, SoundCloud lance elle aussi sa version adaptée à la voiture. Attention, la formule gratuite ne permet pas d'en profiter, seuls les membres payants du service sont autorisés à utiliser l'application.

SoundCloud passe à CarPlay

Vous ne le savez peut-être pas, mais SoundCloud n'est pas seulement un endroit pour découvrir les talents de demain et écoutez des mixtapes de DJ, c'est aussi un concurrent sérieux à Apple Music et à Spotify. Pour se passer de la publicité et accéder à l'entièreté du catalogue, il faut passer par l'abonnement SoundCloud Go de 5,99 € à 12,99 €/mois. Une alternative de choix pour celui qui se présentait à la base comme un réseau social musical (et qui reste quelque peu à part des plateformes citées).

Depuis hier, les clients de SoundCloud peuvent accéder à leur bibliothèque musicale en toute sécurité dans la voiture grâce à l'expérience CarPlay. Si vous n'êtes pas un abonné SoundCloud Go ou Go Plus, vous verrez ce message :

CarPlay n'est disponible que pour les abonnés pour l'instant.

Au vu du message, on peut imaginer que les utilisateurs de la version gratuite auront un jour droit à CarPlay.



Tiens, petit sondage : qui utilise SoundCloud parmi vous ?Télécharger l'app gratuite SoundCloud