X a été victime d'une attaque DDOS "massive" avant l'interview de Donald Trump

Cette nuit à 2 heures du matin, Elon Musk a interviewé Donald Trump dans le cadre d'un "X Space" avec des millions d'auditeurs. Cette incroyable visibilité qu'a offerte le milliardaire au 45e Président des États-Unis semble avoir gêné beaucoup de monde, puisque X a été victime d'une attaque DDOS massive, ce qui a retardé le début de l'interview.

Dans la nuit de lundi à mardi, Elon Musk a annoncé que son réseau social X a subi une attaque DDOS massive. Cette attaque est survenue alors qu'une interview en direct avec l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, était diffusée via un "X Space", une conversation vocale accessible à tous les utilisateurs de la plateforme.



L'interview, initialement programmée pour 2 heures du matin (heure de Paris) le mardi 13 août, a été retardée de 40 minutes en raison de cette attaque. Elon Musk a informé les utilisateurs de l'attaque vingt minutes après l'heure prévue du début de l'interview, via un post sur son compte X, expliquant la situation.

Pour rappel, une attaque DDOS consiste à submerger un serveur ou un réseau avec un volume massif de requêtes simultanées provenant de multiples sources. L'objectif est de saturer les ressources du système, rendant celui-ci indisponible pour les utilisateurs légitimes. Ce type d'attaque est malheureusement courant, notamment lors d'événements de grande envergure diffusés en direct, où l'impact d'une interruption est particulièrement important.



Malgré ce contretemps, l'interview de Donald Trump a finalement pu se dérouler avec succès, attirant un million d'auditeurs en direct et plus de 90 millions à l’heure actuelle, selon les données affichées sur la plateforme X. Pour ceux qui auraient manqué cet entretien, un enregistrement du X Space est disponible sur le réseau social, il suffit de se rendre sur le profil de @realdonaldtrump pour l'écouter.

There appears to be a massive DDOS attack on 𝕏. Working on shutting it down.



Worst case, we will proceed with a smaller number of live listeners and post the conversation later.