Elon Musk facilite la monétisation de Twitter en abaissant les exigences d'éligibilité

Le rachat de Twitter par Elon Musk a eu du mauvais, mais aussi du bon, c'est le cas par exemple avec le partage des revenus publicitaires pour les créateurs de contenus. Depuis plusieurs semaines, les utilisateurs qui souscrivent à l'abonnement payant peuvent bénéficier d'une potentielle éligibilité au partage des revenus générés par les publicités dans les réponses des tweets.

Bonne nouvelle pour les créateurs sur Twitter, Elon Musk vient de modifier les règles d'éligibilités pour s'inscrire au programme du partage des revenus publicitaires. Auparavant, il était obligatoire d'avoir 15 millions d'impressions sur vos tweets par trimestre, désormais, il vous faudra seulement 5 millions, un changement qui va faire toute la différence pour de nombreux utilisateurs !

L'objectif derrière cette démarche est évidemment d'agrandir la quantité d'utilisateurs Twitter qui peuvent bénéficier d'un partage des revenus afin d'augmenter l'attractivité envers le réseau social.



À la question, Twitter va-t-il réussir à réaliser des virements à autant d'utilisateurs en vérifiant minutieusement à chaque fois le montant ? Eric Farraro, employé proche d'Elon Musk a répondu :

Autre bonne nouvelle concernant le programme de partage des revenus, c'est la modification du seuil de paiement minimum pour récupérer les gains. Précédemment, celui-ci était à 50 dollars, ce qui pouvait bloquer les petits créateurs qui avaient atteint les 15 millions d'impressions, mais qui ne dépassaient pas les 50 dollars de revenus. Aujourd'hui, le seuil de paiement minimum est de 10 dollars, ce qui va permettre d'éviter d'attendre plusieurs jours ou semaines avant de pouvoir obtenir un virement.



Dernier point, le système de monétisation ne change pas, les paiements continuent à être pris en compte exclusivement sur les portées de comptes certifiés, cette approche est une nécessité pour éviter les vagues de bots qui n'auraient que pour objectif de faire gonfler les gains du partage des revenus publicitaires.



Pour récapituler, pour être éligible au partage des revenus de Twitter, il vous faut : 500 abonnés minimum, un abonnement Twitter Blue actif et 5 millions d'impressions au cours des 3 derniers mois.



(Twitter = X, tweet = post, Twitter Blue = X Premium)

This essentially means that X Premium (fka Twitter Blue) is free for accounts that generate above 5M views.



Note, only views from verified handles count, as scammers will otherwise use bots to spam views to infinity. https://t.co/87MqqyUu2E