Le jeu d'aventure Life is Strange supporte enfin les nouveaux iPhone 15

Si vous nous suivez, vous connaissez probablement le jeu Life is Strange de DON'T NOD (édité par Square Enix), un jeu apparu déjà 17 fois dans nos colonnes. Et bien lui et sa suite, Life is Strange : Before the Storm de Deck Nine Games (et aussi édité par Square Enix), ont été mis à jour hier avec le support des dernières versions d'iOS ainsi que les nouveaux iPhone. Résultat, sur un iPhone 14 ou un iPhone 15 Pro, le jeu est en plein écran et plus fluide que jamais.

Life is Strange fait partie des meilleurs jeux d'aventure qui existent sur l'App Store, il était donc impensable qu'il ne soit pas remis au goût du jour. Square Enix possède un catalogue de jeux impressionnant que l'entreprise nippone essaye de maintenir, sauf exception. Si vous aimez les jeux à la fois beaux et originaux, foncez.



Regardez la bande-annonce du lancement du jeu original sur mobile ci-dessous :

Prise en charge de systèmes d'exploitation et d'appareils plus récents.

Si vous n'avez jamais joué à Life is Strange, il s'agit d'un titre découpé en 5 épisodes, qui révolutionne le concept des jeux décisionnels en permettant au joueur de remonter dans le temps afin d’influencer le passé, le présent et l’avenir.



Max, une étudiante en photographie, réalise qu'elle a le pouvoir de revenir dans le temps après avoir sauvé Chloe, son amie d'enfance. Ensemble, elles sont plongées dans les aspects les plus sombres d'Arcadia Bay tout en enquêtant sur la disparition mystérieuse d'une autre élève.



Pendant ce temps, Max commence à avoir des visions prémonitoires, et tente de comprendre les implications de son pouvoir dans un monde magnifiquement réalisé. Une claque vidéoludique, tout simplement.

Les deux jeux sont gratuits au téléchargement avec le premier épisode offert, et un paiement in-app permet de débloquer les autres épisodes.



Reste que les remasters n'ont pas encore été portés sur mobile, ce qui ne serait pas une mauvaise idée.



