Apple étend les appels SOS par satellite à la Belgique, Portugal et plus encore

Comme annoncé, Apple a étendu son service d'appels SOS d'urgence par satellite à l'Autriche, la Belgique, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal. Dans un communiqué de presse, Apple précise que la fonctionnalité nécessite la mise à jour iOS 16.4 publiée dans la foulée pour fonctionner dans ces pays.

Une nouveauté exclusive aux iPhone 14

Les appels d'urgence permettent aux iPhone 14 de se connecter aux satellites Globalstar dans les pays où cette fonction est disponible, ce qui permet aux utilisateurs d'envoyer des messages texte aux services concernés lorsqu'ils se trouvent hors de portée de la couverture cellulaire et Wi-Fi. Le service est gratuit pendant deux ans à compter de l'activation de l'iPhone 14, et cette période de deux ans commence aujourd'hui pour les utilisateurs des pays nouvellement pris en charge, comme dit précédemment.

Avec iOS 16.4, Apple indique qu'un utilisateur composant un numéro d'urgence local dans les nouveaux pays pris en charge sera automatiquement redirigé vers le 112, le numéro d'urgence européen, au cas où l'appel échouerait en raison de l'absence de connexion cellulaire ou Wi-Fi.



Dans un document d'assistance, Apple prévient que le feuillage d'un arbre ou d'autres obstacles peuvent retarder ou empêcher l'envoi des messages, et que la connectivité satellite peut ne pas fonctionner dans des endroits situés à plus de 62° de latitude, comme les régions septentrionales du Canada et de l'Alaska.



La fonction SOS a été lancée pour la première fois en novembre aux États-Unis et au Canada et nécessite un iPhone 14, un iPhone 14 Plus, un iPhone 14 Pro ou un iPhone 14 Pro Max. Le service a été étendu à la France, à l'Allemagne, à l'Irlande et au Royaume-Uni en décembre. C'est l'une des grandes nouveautés de l'iPhone 14, avec la détection d'accidents. Les deux fonctionnalités sont également disponibles sur les Apple Watch 8 et Apple Watch Ultra.