Les appels d'urgence par satellite arrivent en Belgique

Les fonctions SOS d'urgence et localisation par satellite seront disponibles pour un plus grand nombre de propriétaires d'iPhone 14 dans le courant du mois. En effet, dans le communiqué de presse sur le nouvel iPhone 14 jaune, Apple a révélé que les fonctions satellitaires de ses téléphones seront étendues à la Belgique, l'Autriche, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal dans le courant du mois.

La fonctionnalité d'appel d'urgence

Les appels par satellite permettent aux propriétaires d'iPhone 14 de rassurer leurs proches et de contacter les services d'urgence lorsque leur appareil n'a pas de signal réseau classique. Cette fonction est actuellement disponible en France, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Irlande et au Royaume-Uni.

Si vous appelez ou envoyez un SMS aux services d'urgence et que vous ne pouvez pas vous connecter parce que vous êtes hors de portée de la couverture cellulaire et Wi-Fi, votre iPhone tente de vous connecter par satellite à l'aide dont vous avez besoin.

De nouveaux pays vont en profiter

L'extension des fonctionnalités satellitaires dans un plus grand nombre de pays permet à plus de personnes de tirer parti des capacités uniques de l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro. Apple n'a pas lésiné sur le marketing pour les fonctions satellite, mettant régulièrement en avant son Apple Watch Ultra et son iPhone 14 dans des conditions extrêmes. Oui, les dernières montres sont également compatibles avec les appels d'urgence, ainsi que la détection des accidents.



Le service SOS d'urgence par satellite est activé lorsque vous tentez de contacter les services d'urgence sans connexion Wi-Fi ou cellulaire. Dans ce cas, une interface s'affiche sur votre iPhone et comprend un court questionnaire auquel vous pouvez répondre en appuyant simplement sur quelques boutons. Ces informations sont envoyées par satellite aux répartiteurs, qui les utilisent pour comprendre votre situation et votre emplacement. L'interface d'iOS vous indique également la direction à suivre pour obtenir le meilleur signal satellite possible.



Même si la plupart d'entre nous n'auront jamais à utiliser ces fonctions, le fait de disposer de capacités satellitaires dans un plus grand nombre de pays signifie que les aventuriers peuvent plus sereins que jamais en escapade.