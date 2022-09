Les appels par satellite sur l'iPhone sont possibles grâce à une puce développée par Qualcomm

Il y a plus de 10 jours, Apple a présenté au monde entier les nouveaux iPhone 14, tous ces nouveaux modèles incluent la fonctionnalité "SOS via satellite", ce qui permet aux utilisateurs de contacter les urgences même s'ils ne sont pas couverts par les antennes relais de leur opérateur. Aujourd'hui, un rapport nous en dit plus sur la partie matérielle qui se trouve à l'intérieur de nos nouveaux iPhone.

Les appels via satellites ont été possibles (en partie) grâce à Qualcomm

Depuis toujours, les smartphones permettent de communiquer avec des tiers via des réseaux WiFi ou des antennes mobiles qui diffusent du réseau mobile (2G/3G/4G ou 5G). Pour sa nouvelle gamme d'iPhone, Apple a bousculé les codes en proposant à ses utilisateurs de garder contact avec le monde via des satellites !

Cette fonctionnalité révolutionnaire n'a pas pour objectif de remplacer les infrastructures de votre opérateur mobile, mais de vous servir en cas d'urgence pour prendre contact avec les secours s’il y a une indisponibilité du réseau de votre opérateur.



Jusqu'ici, on sait que pour fournir cette nouveauté, Apple s'est rapproché de Globalstar qui lui a permis (en échange d'une gigantesque somme d'argent) d'utiliser ses satellites, ce qui accorde aujourd'hui une couverture totale des États-Unis et du Canada.



Cependant, ce qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant, c'est comment ça fonctionne à l'intérieur de l'iPhone. On imagine bien qu'Apple a dû ajouter un composant supplémentaire couplé à un logiciel qui offre la communication avec les satellites de Globalstar...

Selon un récent rapport de Reuters, la fonction d'appel d'urgence via satellite fonctionnerait en partie grâce à... Qualcomm !

Le partenaire d'Apple pour les modems 5G dans les iPhone et les iPad a fabriqué la puce pour les communications via satellite dans les iPhone 14.

Cette fameuse puce serait le modem X65, cette information nous vient d'iFixit qui a (comme chaque année) démonté les nouveaux iPhone afin de visualiser les changements opérés à l'intérieur.

En plus de cette puce fournie par Qualcomm, d'autres composants conçus cette fois-ci par Apple sont de la partie.

Quel intérêt pour Apple de se rapprocher de Qualcomm ?

En choisissant le modem X65, Apple a réfléchi de manière stratégique. Cette puce possède une double fonction : elle gère la 5G avec des débits descendants et montants éblouissants et... la bande de fréquence n53 qui est déjà exploitée par les satellites de Globalstar depuis un certain temps.

Pour Apple, cette décision était la meilleure à prendre, car cela évitait de devoir ajouter un modem supplémentaire à l'intérieur de l'iPhone où l'espace est déjà très limité.

Si Apple ne peut pas se vanter d'avoir développé la puce principale qui permet les appels d'urgence via satellite, le géant californien peut quand même mettre en avant le fait que la partie logicielle est 100% maison. En effet, quand vous demandez de l'aide en appuyant sur le bouton "Appel d'urgence via satellite", tout ce que vous voyez après a été réalisé par Apple.