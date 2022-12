Apple annonce un documentaire en 4 parties : "Super League : The War for Football"

Après s'être lancé dans la création de films, séries et documentaires, Apple est à fond dans le sport. Un accord avec la MLB, puis avec la MLS et bientôt la NFL viennent s'ajouter à plusieurs documentaires ou séries sur des sportifs de haut niveau. Justement, la firme vient d'annoncer une nouvelle série documentaire sportive "Super League : The War for Football" sera diffusée le 13 janvier 2023 sur Apple TV+.

Super League : The War for Football

Apple TV+ a dévoilé aujourd'hui la nouvelle série documentaire sportive "Super League : The War for Football", qui sera diffusée dans quelques semaines à peine.

"Super League : The War for Football" est une série en quatre parties qui documente la bataille à enjeux élevés qui est déclenchée lorsque des plans pour une ligue dissidente émergent et que le passé, le présent et l'avenir du football européen entrent en collision, laissant les dirigeants les plus puissants du jeu défendre, ou bouleverser, les traditions du sport. Cela vous rappelle quelque chose ? C'est normal, c'était le projet de Super Ligue Européenne qui a été annoncée en 2021 et tué dans la foulée.



Grâce à un accès sans précédent aux présidents de ligues, aux propriétaires de clubs et aux architectes de la Super League européenne, la série présente aux fans l'histoire encore inédite du comment et du pourquoi de cette idée et des plans de bataille qui ont été élaborés pour la combattre.



La série est réalisée et produite par le cinéaste Jeff Zimbalist, lauréat de l'Emmy Award News & Documentary ("The Two Escobars", "The Line", "Momentum Generation") de All Rise Films, et produite par Connor Schell, lauréat de l'Emmy Award, de Words + Pictures, ainsi que par Libby Geist ("The Last Dance", "30 for 30" et le film oscarisé "O.J. Made in America").

"Super League : The War for Football" vient s'ajouter à l'offre croissante d'Apple en matière de programmes non fictionnels mettant en scène les plus grands noms du sport, notamment un documentaire récemment annoncé sur la vie et la carrière révolutionnaires de Sir Lewis Hamilton, sept fois champion du monde de Formule 1 ; le documentaire récemment annoncé "Underrated", avec la légende de la NBA Stephen Curry ; la série documentaire événementielle en quatre parties "They Call Me Magic", nominée aux Emmy Awards, qui retrace la vie et la carrière d'Earvin "Magic" Johnson ; "The Dynasty", une nouvelle série documentaire événementielle sur les Patriots de Nouvelle-Angleterre, produite par Imagine Documentaries de Brian Grazer et Ron Howard, en association avec NFL Films ; "The Long Game : Bigger Than Basketball" sur la sensation du basket-ball Makur Maker ; la série documentaire à succès "Make or Break", qui présente les coulisses des meilleurs surfeurs du monde alors qu'ils se battent pour le titre suprême du World Surf League Championship Tour ; et "Greatness Code", une série courte non scénarisée réalisée par Gotham Chopra et coproduite par Uninterrupted et Religion of Sports, qui vient de lancer sa deuxième saison.