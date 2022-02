The Dynasty : une docs-série sur Tom Brady et la NFL à venir sur Apple TV+

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Vidéo

Alban Martin

Deux jours après le Super Bowl 2022 et deux semaines après la retraite de Tom Brady, on apprend qu'une nouvelle série documentaire sera consacrée aux années passées par le quart-arrière avec les New England Patriots. Et si nous vous en parlons, c'est que c'est bien Apple TV+ qui a commandé The Dynasty, une série documentaire en 10 parties sur l'incroyable série de succès de l'équipe NFL.

Une série pour les fans de football américain

Le projet de Imagine Documentaries de Brian Grazer et Ron Howard, en association avec NFL Films, est basé sur le best-seller de Jeff Benedict, pour lequel l'auteur a passé deux ans au sein de l'organisation et a couvert sa domination sans précédent de la ligue pendant près de 20 ans.

© The Patriots

Tom Brady et l'entraîneur Bill Belichick ont mené le club appartenant à Robert Kraft à un nombre inégalé - et souvent impensable - de six titres du Super Bowl s'étendant de la saison 2001 à 2018, s'inclinant dans le match final à trois reprises. Brady a ensuite remporté un autre Super Bowl avec les Tampa Bay Buccaneers après la saison 2020.



Réalisé par le cinéaste Matthew Hamachek, nommé aux Emmy (Tiger), The Dynasty s'appuiera sur des milliers d'heures de séquences vidéo et de fichiers audio inédits provenant des archives de l'organisation des Patriots. Les réalisateurs ont également eu accès à l'organisation au cours de la saison 2021 - sa deuxième après le départ de Brady - et ont réalisé des centaines d'entretiens avec des joueurs, des entraîneurs et des dirigeants des Patriots, anciens et actuels, ainsi qu'avec des responsables de la ligue et les rivaux de la dynastie sportive la plus dominante du XXIe siècle.



Grazer, Howard, Hamachek et Benedict sont producteurs exécutifs avec Sara Bernstein, Justin Wilkes et Jenna Millman. Miranda Johnson assure la co-production. Voilà qui devrait plaire aux fans de football américain, un sport qui continue de croître en France par exemple.