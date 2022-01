Pretzel and the Puppies : une nouvelle série d'animation à venir sur Apple TV+

Apple a annoncé aujourd'hui la création d'une nouvelle série télévisée animée pour les enfants et les familles, dont la première aura lieu le vendredi 11 février. Il s'agit de "Pretzel and the Puppies", une série d'animation basée sur le livre éponyme.

Une série d'animation qui a du chien

Annoncée en même temps que l'arrivée de sa première bande-annonce vidéo, "Pretzel and the Puppies" mettra en vedette Mark Duplass et Nasim Pedrad en tant que doubleurs. La première saison de huit épisodes raconte l'histoire d'une famille de chiens moderne dirigée par Pretzel, un père au foyer, ses cinq adorables chiots teckels et sa mère Greta, la maire de Muttgomery. Un bol d'air frais dont on a bien besoin ces derniers temps.

Quand votre père est le "plus long teckel du monde", cela donne une toute nouvelle tournure à l'enfance ! Les huit épisodes suivent Pretzel (Duplass), Greta (Pedrad) et les chiots, dans leur ville natale de Muttgomery. Il s'agit d'une famille moderne et unique, toujours à la recherche de moyens pour "faire leur barque" et rendre le monde meilleur pour leurs amis à quatre pattes et leurs voisins. Pretzel et Greta encouragent leurs chiens à essayer de résoudre leurs propres problèmes, leur rappelant souvent de "lever les pattes" lorsqu'ils sont confrontés à un défi.

Apple TV+ est disponible sur l'application Apple TV dans plus de 100 pays et régions, sur plus d'un milliard d'écrans, notamment sur iPhone, iPad, Apple TV, Mac, les téléviseurs intelligents les plus populaires de Samsung, LG, Sony, VIZIO, TCL et autres, les appareils Roku et Amazon Fire TV, Chromecast avec Google TV, les consoles de jeu PlayStation et Xbox, et sur tv.apple.com, pour 4,99€ par mois avec un essai gratuit de sept jours. Pour une durée limitée, les clients qui achètent et activent un nouvel iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch peuvent bénéficier de trois mois d'Apple TV+ gratuitement.



Voici la bande-annonce :