Le documentaire The Super Models est disponible sur Apple TV+

The Super Models, la nouvelle série documentaire en quatre parties, est disponible depuis ce matin sur Apple TV+.



Le programme explore la façon dont quatre mannequins, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista et Christy Turlington, ont bouleversé l'industrie du mannequinat en accédant à la célébrité, devenant aussi connues que les créateurs qui les ont découvertes.

Quatre tops chez Apple

Les mannequins ont révolutionné le secteur en prenant leur carrière en main et en élargissant leur champ d'action bien au-delà des podiums. Plutôt que d'être asservies aux marques, elles sont devenues leurs propres marques - et ont capitalisé sur leur succès. Aujourd'hui, elles sont toujours aussi pertinentes, avec des entreprises florissantes et des activités philanthropiques.

«The Supermodels» remonte aux années 1980, lorsque quatre femmes de différents coins du monde se sont réunies à New York. Déjà des forces à part entière, les choses qu'elles ont réalisées en se rassemblant transcendent l'industrie elle-même. Leur prestige était si extraordinaire qu'il a permis aux quatre femmes de remplacer les marques qu'ils présentaient, rendant les noms Naomi, Cindy, Linda et Christy aussi proéminents que les designers qui les ont conçus. Aujourd'hui, les quatre mannequins restent en première ligne de la culture grâce à l'activisme, la philanthropie et les prouesses commerciales. Alors que l’industrie de la mode continue de se redéfinir - et le rôle des femmes en son sein - c’est l’histoire ultime du pouvoir et comment quatre femmes se sont réunies pour le revendiquer, ouvrant la voie à celles qui suivront.

Cette série documentaire montre le parcours de ces femmes, avec des entretiens exclusifs avec chacune d'entre elles et des images d'archives souvent inédites. La série est produite par Imagine Documentaries, sous la houlette du réalisateur primé Roger Ross Williams et de Larissa Bills.

Comment voir The Super Model

Les quatre épisodes de The Super Models sont diffusés dès maintenant sur le service de streaming d'Apple, Apple TV+. Vous pouvez regarder le service via l'application Apple TV, disponible sur les appareils Apple, Roku, Amazon Fire, PlayStation, Xbox et d'autres plateformes comme les téléviseurs connectés. Vous pouvez également la regarder sur le web à l'adresse tv.apple.com.

