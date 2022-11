Apple intéressé par le rachat du club de football Manchester United ?

Au lendemain du départ précipité de Cristiano Ronaldo, Apple aurait "exprimé son intérêt" pour le rachat de l'équipe de football britannique Manchester United.



Manchester United est l'un des clubs de football les plus populaires au monde. Surnommé les Red Devils, il est l'un des rares grands clubs à afficher une comptabilité saine et positive. Celui que le fans appellent également Man United, détient de nombreux records.

Manchester United, un club de légende

Introduit en bourse pour 6,7 millions de livres sterling en 1991, il a ensuite été racheté par le milliardaire américain Malcolm Glazer en 2005. Ce propriétaire n'a jamais été adoubé par les supporters, ce qui a conduit à la mise en vente du club.



Le point de basculement s'est produit à la suite de l'implication du club dans le projet de Super League européenne fomenté par plusieurs grands clubs. Mais cela a échoué.

Une source haut placée du club a déclaré :

Les choses ont changé pour les Glazers au cours des 18 derniers mois environ. Beaucoup de gens ont quitté le club. Il y a eu les retombées du désastre de la Super League européenne et il y a toujours la toile de fond des supporters qui ne les aiment pas. En gros, ils en ont assez de tout ça et veulent passer à autre chose.

Apple "a exprimé son intérêt"

Apple serait donc intéressé par le rachat de Man Utd et pourrait faire des Red Devils le club le plus riche du monde. En effet, la société basée à Cupertino est valorisée à plus de 2 000 milliards de dollars en bourse, et possède plus d'argent en banque que certains pays du monde.



Voici ce que dit le Daily Star :

Manchester United pourrait disposer de beaucoup plus de fonds que Manchester City et Newcastle si les géants de la technologie Apple venaient à réaliser un rachat en masse.



Les géants de la technologie Apple sont intéressés par le rachat de Manchester United [pour] un montant stupéfiant de 5,8 milliards de livres sterling [...].



Le PDG Tim Cook est impatient d'explorer les opportunités que la possession de Manchester United pourrait offrir - et va entamer des discussions avec les banques désignées pour superviser la vente, dont The Raine Group [...].



Une partie du plan de Cook pourrait inclure le financement par Apple de la construction d'un nouveau stade ultramoderne qui serait considéré comme le meilleur du monde.



Les Glazers avaient initialement fixé un prix de 8,25 milliards de livres sterling, comme l'a révélé en exclusivité le Daily Star Sport, mais on leur a dit que ce prix était irréaliste sur le marché actuel.

Outre Apple, un autre acheteur potentiel n'est autre que le richissime Sir Jim Ratcliffe, le patron de la société Ineos.



En tout cas, il sera intéressant de suivre cette affaire et d'en apprendre plus sur les intentions d'Apple, elle qui a récemment investi beaucoup d'argent pour acquérir les droits de diffusion de la MLB et de la MLS.