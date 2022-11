Finalement, Apple ne s'intéresserait pas au rachat de Manchester United

Hier, un rapport publié par le média The Daily Star a enflammé les réseaux sociaux, celui-ci affirmait qu'Apple était prêt à racheter le club britannique Manchester United pour la somme de 7 milliards de dollars. Une nouvelle qui était assez surprenante, car Apple n'avait jusqu'ici jamais été intéressé par le rachat d'un club de foot. Malheureusement, ce rapport aurait été un peu trop ambitieux selon MacRumors.

Manchester United n'appartiendra pas à Apple

Depuis l'acquisition des droits de la MLS aux États-Unis et la série Ted Lasso sur Apple TV+, on a remarqué que la firme de Cupertino avait trouvé un certain intérêt dans le sport et plus particulièrement le football. Hier, quand le média The Daily Star a mentionné la possible conquête de Manchester United par Apple, l'information était surprenante, mais crédible, car Apple avait déjà réalisé de gros investissements en lien avec le monde sportif.



Selon MacRumors qui cite une source familière avec l'affaire, Apple ne serait pas du tout intéressé pour racheter Manchester United à 7 milliards de dollars, l'entreprise n'aurait aucune ambition à gérer un club de Premier League.



Depuis 2005, la famille Glazer détient Manchester United, suite aux performances décevantes du club en Premier League et les finances qui ne sont pas au mieux de leur forme, une vente potentielle du club a été évoquée pour la première fois mardi dernier. Soit le même jour que l'annonce de la résiliation du contrat avec effet immédiat de Cristiano Ronaldo.



Si Apple n'a pas l'intention d'acquérir Manchester United, l'entreprise n'a pas hésité à investir plusieurs milliards de dollars dans la programmation sportive. Pendant la saison régulière de 2022, la firme collaborera avec la MLB pour retransmettre une émission hebdomadaire de "Friday Night Baseball" sur Apple TV+. La firme de Cupertino sera aussi le diffuseur exclusif des matchs de la MLS pendant les dix années à venir. Apple serait également en lice pour obtenir les droits du bouquet Sunday Ticket de la NFL à partir de la saison prochaine.

