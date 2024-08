La NFL arrive sur Netflix : diffusion en direct des matchs de Noël !

Après Prime Vidéo qui s'est lancé dans l'acquisition de droits sportifs avec la Ligue 1 ou encore Apple qui a obtenu les droits de diffusion de la Major League Soccer (MLS), Netflix a eu envie de suivre le mouvement. Le populaire service de streaming va diffuser dès Noël 2024 ses premiers matchs de NFL. Netflix signe aujourd'hui une nouvelle aventure avec un objectif bien précis : générer toujours plus de souscriptions.

NFL x Netflix

Vous aimez le football américain ? Nous avons une bonne nouvelle pour vous. Pour la première fois de son histoire, Netflix proposera un double programme de matchs de la NFL le 25 décembre. Cette initiative s'inscrit dans un accord plus large avec la NFL, garantissant également la diffusion d'au moins un match de vacances en 2025 et 2026. Les fans de football américain en France pourront ainsi profiter d'un accès inédit à ces événements sportifs majeurs, comme l'a annoncé Netflix France aujourd'hui via un post sur le réseau social X.



Netflix n'est pas étranger à la NFL. Le service de streaming a déjà produit des contenus populaires sur le sujet, notamment la série "Quarterback", qui suit des stars comme Patrick Mahomes, Kirk Cousins et Marcus Mariota. Cet été, Netflix lancera une nouvelle série documentaire en huit épisodes intitulée "Receiver". Ce documentaire suivra cinq receveurs de la NFL – Davante Adams (Las Vegas Raiders), Justin Jefferson (Minnesota Vikings), George Kittle (San Francisco 49ers), Deebo Samuel (San Francisco 49ers) et Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions), durant la saison 2023.

Cet accord est vu comme une victoire chez Netflix

Bela Bajaria, directrice du contenu de Netflix, a exprimé son enthousiasme pour cette diffusion spéciale :

Il n'y a pas d'événements annuels en direct, sportifs ou autres, qui se comparent au public que le football de la NFL attire. Nous sommes tellement excités que les matchs du jour de Noël de la NFL ne soient que sur Netflix.

Hans Schroeder, vice-président exécutif de la distribution des médias de la NFL, a ajouté dans le communiqué de Netflix :

Nous sommes ravis d'être la première ligue sportive professionnelle à nous associer à Netflix pour diffuser des matchs en direct aux fans du monde entier. Les matchs de la NFL à Noël sont devenus une tradition, et s'associer à Netflix, dont le jour le plus important de l'année est souvent cette fête, est la combinaison idéale pour développer cet événement à l'échelle mondiale pour les fans de la NFL.

Avant les festivités de Noël, Netflix proposera un autre événement sportif majeur : un combat de boxe très attendu entre la légende Mike Tyson et l'influenceur Logan Paul. Ce combat, qui s'annonce spectaculaire, montre un autre exemple de la volonté de Netflix de diversifier son offre et d'attirer un public toujours plus large.