Apple TV+ obtient les droits du film "Maybe Next Time" produit par Hello Sunshine

La collaboration continue entre Apple et la société de production de Reese Witherspoon, le géant californien vient d'acheter les droits d'un film tiré du livre Maybe Next Time de Cesca Major, une œuvre qui a rencontré un joli succès aux États-Unis avec de nombreuses ventes. Pour Apple et Hello Sunshine, l'adaptation en film était une évidence.

Maybe Next Time sera une exclusivité Apple

Apple TV+ décroche un accord important avec la société de production Hello Sunshine, fondée par l'actrice Reese Witherspoon. Les abonnés de la plateforme de streaming pourront bientôt découvrir en exclusivité l'adaptation cinématographique du roman Maybe Next Time de Cesca Major.

Apple a remporté (malgré une concurrence féroce) les droits exclusifs d'adaptation du livre en film. Bien que plusieurs dizaines de millions de dollars aient été proposées par des services de streaming concurrents, Apple a finalement eu le dernier mot.

Image Deadline

L'auteur de "Maybe Next Time" a été recrutée par Hello Sunshine en tant que productrice pour s'assurer que l'adaptation du livre en film original d'Apple reste fidèle à l'histoire originale, afin de satisfaire les fans du roman.

L'intrigue du livre se concentre sur le personnage d'Emma, qui vit une journée horrible, chaotique et frustrante. Mais le pire arrive quand elle se réveille le lendemain pour découvrir qu'elle est coincée dans une boucle temporelle et revit cette même journée encore et encore. Emma cherche alors à changer la fin tragique de sa propre histoire.



Pour le moment, il est trop tôt pour obtenir des détails à propos du casting et sur la date de disponibilité de ce futur film original Apple. On peut s'attendre à de nouvelles informations dans les mois à venir quand l'ensemble du recrutement aura eu lieu et que le tournage sera en cours.