YouTube s'attaque aux bloqueurs de publicité

Les années passent et YouTube n'a jamais réellement embêté ceux qui se servent d'un bloqueur de publicité pour utiliser la plateforme gratuitement sans les contraintes. Vous allez voir qu'il se pourrait que cela change très bientôt !

YouTube sur le point de dire STOP à cette pratique !

Les revenus publicitaires sont la source de revenue principale de YouTube. C'est pour cela qu'après des années de laisser-aller, YouTube commence à s'attaquer aux fameux bloqueurs de publicité.



Un utilisateur a récemment aperçu un message l'obligeant à désactiver son bloqueur de publicité ou à s'abonner à YouTube Premium s'il souhaitait se rendre sur le service. Étant donné qu'il n'est pas le seul et que cela fait débat sur le web, un employé de l'équipe modération de la société a directement confirmé l'info sur le post Reddit.

Tout comme Netflix il y a quelques mois avec le blocage du partage de compte, il ne s'agit pour l'instant que d'une "expérience". Autrement dit, une fois que YouTube aura trouvé un moyen efficace de bloquer tous les utilisateurs concernés, il le fera sans perdre de temps. Netflix est le meilleur exemple.



Une fois de plus, le service de partage de vidéos en streaming doit peser le pour et le contre avant de prendre une telle décision. En agissant de la sorte, il y a une possibilité de perdre un nombre important de clients qui ne souhaitent pas passer par la version payante et qui sont fatigués des interminables publicités sur la version gratuite.

