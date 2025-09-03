reMarkable dévoile le Paper Pro Move pour rivaliser avec l’iPad Mini

La société reMarkable a présenté le Paper Pro Move, une tablette E Ink couleur compacte conçue pour une expérience d’écriture sans distraction, se positionnant comme une alternative ciblée aux tablettes polyvalentes comme l’iPad Mini. Une sorte de Kindle pour les prises de notes.

reMarkable mobile

Le Paper Pro Move est équipé d’un écran Canvas Color E Ink Gallery 3 de 7,3 pouces, offrant des couleurs améliorées et une texture semblable à du papier pour l’écriture manuscrite. Avec ses dimensions de 19,56 cm de hauteur et 10,77 cm de largeur, 6,5 mm d’épaisseur et un poids de 235 grammes, il est nettement plus petit et léger que le Paper Pro de 11,8 pouces (2024) et légèrement plus portable que l’iPad Mini 7 (7,69 pouces de hauteur, 5,3 pouces de largeur, 7,2 mm d’épaisseur, 293 grammes).

Malgré sa taille, il offre 64 Go de stockage, une autonomie de deux semaines avec une batterie de 2 334 mAh, un processeur dual-core ARM Cortex-A55 à 1,7 GHz et 2 Go de mémoire LPDDR4, contre un processeur quad-core dans le modèle plus grand. Les fonctionnalités adaptées au petit écran incluent une barre d’outils déplaçable, une navigation par gestes améliorée, la recherche d’écriture manuscrite et l’intégration avec Slack et Quick Share.

Le comparatif avec l'iPad mini 2024

Contrairement à l’iPad Mini 2024, qui dispose d’un écran Liquid Retina de 8,3 pouces, d’un processeur A17 Pro, d’un support pour l’Apple Pencil et d’iPadOS pour les applications, la navigation et les tâches créatives, le Paper Pro Move privilégie une expérience e-paper minimaliste avec moins de fatigue oculaire et une autonomie prolongée. Il prend en charge les PDF et ePub mais n’offre pas d’accès aux librairies numériques ou aux applications tierces.

Proposé à 479 € avec le stylet Marker standard ou 529 € avec le Marker Plus (avec gomme), il inclut des étuis folio (69 € à 149 €) avec des réductions en bundle. Le Paper Pro Move complète, sans remplacer, le Paper Pro et le reMarkable 2 (qu'on testé en 2021), et est disponible à la commande sur le site de reMarkable dès aujourd’hui. Nul doute qu'il sera, comme ses aînés, en vente sur la boutique Amazon de reMarkable dans les prochains jours.

