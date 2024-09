Apple lancera un nouvel iPad 11 pas cher fin 2024

Après avoir évoqué le cas des iPad Pro M3 et iPad Air M2 à venir en 2024, nous apprenons qu'Apple sortira un nouvel iPad d'entrée de gamme au second semestre de l'année prochaine, selon un rapport taïwanais qui se concentre sur les plans d'allocation des ressources de développement de produits de l'entreprise américaine. Il s'agit de l'iPad 11.

Un iPad 11 fabriqué au Vietnam

Nos confrères du Nikkei Asia rapportent qu'Apple travaille avec la société chinoise BYD, l'un des principaux assembleurs d'iPad et qui produit aussi des voitures, pour transférer des ressources de lancement de nouveaux produits (NPI) au Viêt-Nam. Le processus NPI est mis en place lorsqu'Apple travaille avec ses fournisseurs sur la conception et le développement de nouveaux produits afin de s'assurer qu'ils peuvent être fabriqués correctement dans une nouvelle usine. Ce serait le premier cas pour le Viêt Nam.



La vérification technique de la production d'essai du nouveau modèle d'iPad commencera vers la mi-février de l'année prochaine, selon les sources du rapport. Le modèle d'entrée de gamme, qui sera probablement un iPad de 11e génération, sera ensuite disponible au cours du second semestre 2024.

L'iPad 10 actuel

Commençant à 449 $ (et un outrageux 589 € en France, hors promotion), l'iPad 10 standard est le modèle le plus accessible de la gamme, mis à jour pour la dernière fois en octobre 2022 avec une refonte complète, un écran plus grand, un port USB-C, une puce A14 Bionic, un appareil photo de 12 mégapixels, et bien plus encore. Il a enfin quitté le design de 2010 et le bouton d'accueil. La firme a pensé que cela justifiait une forte augmentation du prix.



S'il est logique qu'Apple s'active sur la nouvelle version de l'iPad le moins cher, nous n'avions pas encore eu de date plus précise que 2024. L'iPad de 11e génération arrivera entre l'été et l'automne, avec le même design mais un processeur mis à jour (puce A15 ?) et peut-être d'une amélioration de l'appareil photo.



Finalement, la plus grande nouveauté de l'iPad 11 risque d'être sa production délocalisée au Vietnam qui s'inscrit dans la tendance d'Apple à diversifier sa chaîne d'approvisionnement et à réduire sa dépendance à l'égard de la Chine. L'Inde étant l'autre nouvel eldorado pour les appareils Apple.