Une nouvelle publicité sur l'iPhone 15 Plus et son autonomie extraordinaire

Longtemps critiquée, l'autonomie des iPhone n'a jamais été considérée comme un point fort par les consommateurs. À travers ses publicités, Apple essaie de supprimer ce cliché de la faible autonomie quand on a un iPhone. Dans son dernier spot publicitaire à destination de l'iPhone 15 Plus, Apple met en avant la longue, très longue autonomie du dernier iPhone !

iPhone 15 Plus = autonomie de folie

Dans une récente campagne publicitaire, Apple a mis en avant les capacités impressionnantes de la batterie de son tout dernier modèle, l'iPhone 15 Plus. Cette publicité représente une nouvelle stratégie marketing d'Apple, l'entreprise se concentre de plus en plus sur l'autonomie de ses derniers iPhone, un atout qui n'était pas au "cœur" des publicités Apple, il y a quelques années.



Depuis sa commercialisation, le nouvel iPhone 15 Plus est présenté comme une version agrandie du modèle standard, l'iPhone 15. Cette augmentation de taille n'est pas seulement une question d'esthétique ou de confort visuel, elle permet également d'intégrer une batterie plus grande.

La publicité met en scène un homme filmant un enfant s'efforçant de casser une planche de bois. La scène s'étire sur plusieurs heures, si bien que les invités présents dans le jardin finissent par partir et la nuit tombe. Cependant, malgré le temps que cela prend, l'homme croit en l'enfant et continue de filmer sans interruption avec son iPhone 15 Plus, illustrant ainsi l'incroyable endurance de la batterie de l'appareil.



Sur son site internet, Apple précise l'endurance remarquable de l'iPhone 15 Plus en matière de durée de vie de la batterie. Ce dernier est capable de fournir jusqu'à 26 heures de lecture vidéo hors ligne. De plus, l'appareil promet jusqu'à 100 heures de lecture audio, ce qui le rend idéal pour les utilisateurs qui consomment beaucoup de médias en déplacement.



Apple a choisi un slogan percutant pour cette campagne : "La batterie continue". Ce slogan résume efficacement le message clé de la publicité et l'avantage principal de l'iPhone 15 Plus : une batterie qui ne vous lâche pas, peu importe la durée de vos activités.