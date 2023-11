Spotify teste une fonction pour désactiver les recommandations personnalisées

Avec Spotify, les nouveautés ne s’arrêtent jamais, le célèbre service de streaming est en constante évolution avec des fonctionnalités toujours plus innovantes pour améliorer l’expérience utilisateur ! L’une des dernières idées du géant suédois, c’est de donner la possibilité aux abonnés de désactiver facilement les recommandations personnalisées.

Être considéré comme un nouvel utilisateur pour les recommandations va devenir possible

Spotify innove une fois de plus en explorant une fonctionnalité qui offre plus de contrôle à ses utilisateurs sur leurs expériences d’écoute. La plateforme est en train de tester une option qui permettrait de désactiver les recommandations personnalisées basées sur l’historique d’écoute. Aaron Perris (de MacRumors), a repéré cette fonctionnalité cachée dans le code de la version bêta de l’application Spotify, ce qui prouve que le géant du streaming travaille bien sur cette nouveauté très intéressante.



Cette option serait une aubaine pour ceux qui partagent leur compte ou veulent éviter que leurs recommandations ne soient affectées par des écoutes atypiques. C’est en effet un moyen de mettre en pause l’influence de l’algorithme sur la sélection musicale proposée.

Spotify a l’un des algorithmes les plus puissants du secteur

L’algorithme de recommandation de Spotify est sophistiqué : il analyse non seulement les habitudes et préférences des genres et heures d’écoute mais se penche aussi sur des aspects techniques de la musique écoutée, comme le rythme et la tonalité, pour trouver des morceaux similaires qui plairont aux utilisateurs. En plus, Spotify utilise le filtrage collaboratif, proposant des chansons appréciées par des utilisateurs aux goûts comparables. Toutefois, cette méthode peut mener à un phénomène de chambre d’écho, notamment en suggérant souvent des morceaux populaires, ce qui n’est pas idéal pour les nouveaux utilisateurs sans historique d’écoute.



Le suspense reste entier quant à la date de lancement de cette fonction et sa disponibilité éventuelle à l’échelle mondiale ou dans des régions spécifiques. Ce qui est clair, c’est que Spotify continue de chercher des moyens d’affiner l’expérience utilisateur et de personnaliser l’écoute, tout en donnant la possibilité de revenir à une exploration plus traditionnelle et moins guidée par la technologie.