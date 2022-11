Le VPN Google One est disponible sur Mac et Windows

Le VPN Google One va devenir encore plus indispensable pour les abonnés au service. Après l'iPhone, c'est au tour du Mac d'être compatible avec le service de protection de Google. Une protection vitale pour certaines personnes lorsqu'elles naviguent sur le web.

Google One VPN débarque sur Mac

Disponible depuis le début d'année sur iOS, le VPN de Google One est enfin utilisable sur Mac. Si vous êtes en possession de l'offre Premium à 2 To (9.99 € par mois ou 99.99 € par an) vous pouvez désormais le lancer sur votre Mac ou votre ordinateur Windows. Pour rappel, cette formule peut être partagée avec cinq autres personnes.



Le lancement est en cours de déploiement et la France est présente dans la liste des pays éligibles. Pour télécharger l'application, il faut se rendre sur le site web de Google One dans la section Avantages > Protection VPN. Le service peut cependant mettre plusieurs jours avant de s'afficher sur votre machine.

Une fois activé, le VPN by Google sera facilement gérable depuis la barre de menus sur macOS, exactement comme une extension Safari. Le petit logo (coche verte) permettra en deux clics d'activer ou de désactiver le VPN.



À noter que la protection de Google ne permet pas de se localiser dans un autre pays, mais uniquement de protéger vos données lorsque vous naviguez sur internet. Il faut au minimum un Mac sous macOS Big Sur pour que cela fonctionne.

Le dernier paragraphe sur la sécurité promet comme toujours que la société n'utilisera jamais votre connexion VPN sur son réseau pour collecter et revendre vos données personnelles. Google explique qu'un audit indépendant sera prochainement publié en ce sens.

Télécharger l'app gratuite Google One