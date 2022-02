Twitter déploie le label "Good Bots", mais qu'est-ce que c'est ?

Dévoilé pour la première fois en septembre 2021, Twitter a décidé d'apporter une mention spéciale aux profils qui exploitent un système de tweet automatique. On pense par exemple aux comptes des médias qui choisissent pour la majorité d'automatiser les partages de leurs nouveaux articles dès la publication sur leur site.

Avant de lancer une fonctionnalité, Twitter a pour habitude de toujours tester pendant plusieurs mois la nouveauté.

Depuis la rentrée 2021, le réseau social expérimente la mention "Good Bots" sur certains profils. Avec ce label, un utilisateur Twitter peut avoir la certitude que ce compte publie un contenu légitime et que les informations qui sont communiquées sont fiables.



L'autre bonne nouvelle derrière cette nouveauté, c'est que les créateurs des comptes avec un système de tweet automatique n'auront plus besoin de se justifier sur le fait qu'ils ne répondent jamais aux mentions @. Les utilisateurs verront instantanément qu'il ne s'agit pas d'une personne physique qui tweet 20 fois par jour, mais d'un robot. Un moyen simple de dire "ne vous attendez pas à des interactions avec le créateur de ce compte".

Twitter résume rapidement cette nouveauté qui devrait être visible sous peu sur de nombreux comptes Twitter :

Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus, l'étiquette sera affichée en tête du profil avec le symbole d'un petit robot. Elle ne pourra être visible que si le créateur du compte a accepté d'ajouter cette mention dans les paramètres.

What's a bot and what's not? We're making it easier to identify #GoodBots and their automated Tweets with new labels.



Starting today, we’re testing these labels to give you more context about who you're interacting with on Twitter. pic.twitter.com/gnN5jVU3pp