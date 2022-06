Le MacBook Pro M2 sera commercialisé le 17 juin à 14h

Medhi Naitmazi

C'était l'une des grandes questions de la WWDC 22 : quand seront mis en vente les nouveaux Mac M2. Si le MacBook Air 2022 n'a pas encore de date de sortie, Apple vient d'annoncer que le MacBook Pro 2022 de 13 pouces sera commercialisé ce vendredi 17 juin à partir de 14 heures, heure de Paris. Rappelons qu'il partage la même base technique que le "Air", mais avec une Touch Bar et un système de refroidissement actif. Le tout pour 1599€.

Préparez-vous à acheter le MacBook Pro M2

Le vendredi 17 juin, à 5 heures PDT, le MacBook Pro 13 pouces mis à jour avec M2 sera disponible pour les clients qui le commanderont sur apple.com, l'application Apple Store et auprès des revendeurs agréés Apple, et commencera à être livré aux clients du monde entier le vendredi 24 juin.

Si la commande s'ouvrira dès vendredi, les livraisons auront lieu une semaine plus tard d'après le communiqué de presse. Il s'agit donc de précommandes.

Pour mémoire, le MacBook Pro 13 pouces est alimenté par la nouvelle puce M2, qui marque le début de la prochaine génération de processeurs Apple Silicon. Pour se démarquer de la M1 qui avait déjà épaté la galerie, la M2 offre jusqu'à 24 Go de mémoire unifiée 50% plus rapide, 8 coeurs CPU nouvelle génération, 10 coeurs GPU pour des performances en hausse de près de 40% en jeux ou édition d'images haute résolution. Le futur MacBook Pro 2022 promet jusqu'à 20 heures d'autonomie, le tout dans un design compact.



Conçu pour accélérer considérablement les flux de travail vidéo, MacBook Pro prend en charge le codage et le décodage ProRes, ce qui permet aux utilisateurs de lire jusqu'à 11 flux de vidéo ProRes 4K et jusqu'à deux flux de vidéo ProRes 8K. En outre, les utilisateurs peuvent convertir leurs projets vidéo au format ProRes près de 3 fois plus vite qu'auparavant.



Le MacBook Pro M2 est livré avec macOS Monterey qui comprend notamment FaceTime avec le mode Portrait et Spatial Audio pour rendre les appels plus naturels et plus réalistes, et SharePlay permet aux utilisateurs de Mac de partager ses médias, Live Text et Visual Look Up utilisent l'intelligence pour faire apparaître des informations utiles, Safari inclut une organisation puissante des onglets avec les groupes d'onglets, et plus encore. Bien sûr, les clients pourront profiter de macOS Ventura qui tirera pleinement parti de M2, en proposant de nouvelles fonctionnalités, dont Stage Manager, de nouvelles capacités puissantes avec l'iPhone en webcam, et l'arrivée de Handoff dans FaceTime. macOS Ventura comprend également d'importantes mises à jour de Safari, Mail, Messages, Spotlight, ...