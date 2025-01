Le MacBook Air fête ses 17 ans (+ comparatif avec le M3) !

Il y a 17 ans, jour pour jour, à l'occasion de la conférence et exposition Macworld à San Francisco, le PDG d'Apple, Steve Jobs, dévoilait le MacBook Air original, établissant de nouvelles références en matière de conception d'ordinateurs portables. Jobs a sorti le MacBook Air d'une enveloppe kraft pour mettre en valeur son format remarquablement fin pour l'époque.

MacBook Air original (2008)

Voici la fiche technique du MacBook Air original, dont vous pouvez retrouver la transcription du keynote dans notre article.

Écran : 13,3 pouces (résolution de 1280x800 pixels)

: 13,3 pouces (résolution de 1280x800 pixels) Dimensions : 32.5 cm (largeur), 22.7 cm (profondeur) et de 0.4 à 1.94 cm (épaisseur).

: 32.5 cm (largeur), 22.7 cm (profondeur) et de 0.4 à 1.94 cm (épaisseur). Poids : 1.36 kg.

: 1.36 kg. Processeur : Intel Core 2 Duo 1,6 GHz avec 4 Mo de mémoire cache N2 ; 2 Go de mémoire SDRAM DDR2 à 667 MHz.

: Intel Core 2 Duo 1,6 GHz avec 4 Mo de mémoire cache N2 ; 2 Go de mémoire SDRAM DDR2 à 667 MHz. GPU : Intel GMA X3100.

: Intel GMA X3100. Stockage : 80 Go de disque dur ou SSD 64 Go en option, ce qui était innovant pour l'époque, compte tenu de la prévalence des disques durs traditionnels dans les ordinateurs portables grand public.

: 80 Go de disque dur ou SSD 64 Go en option, ce qui était innovant pour l'époque, compte tenu de la prévalence des disques durs traditionnels dans les ordinateurs portables grand public. Connectivité : Wi-Fi 802.11n et Bluetooth 2.1.

: Wi-Fi 802.11n et Bluetooth 2.1. Conception : monocoque en aluminium élégant ultra fin, supprimant des fonctionnalités telles que le lecteur de disque et le port Ethernet. La connectivité était limitée à une seule prise casque, un port USB et un port Micro-DVI, tous cachés derrière une petite ouverture sur le côté. On retrouve aussi le fameux trackpad multitouch.

: monocoque en aluminium élégant ultra fin, supprimant des fonctionnalités telles que le lecteur de disque et le port Ethernet. La connectivité était limitée à une seule prise casque, un port USB et un port Micro-DVI, tous cachés derrière une petite ouverture sur le côté. On retrouve aussi le fameux trackpad multitouch. Prix : 1 699 €.

Voici comment Steve Jobs avait présenté son dernier bijou, un an après la révolution iPhone :

Nous avons conçu l'ordinateur portable le plus fin au monde, sans sacrifier un clavier de taille standard ni un écran de 13 pouces de taille standard. Lorsque vous voyez le MacBook Air pour la première fois, il est difficile de croire qu'il s'agit d'un ordinateur portable hautes performances doté d'un clavier et d'un écran de taille standard. Mais c'est le cas.

Aujourd'hui, le MacBook Air continue d'occuper une position centrale dans la gamme Mac, servant de modèle d'entrée de gamme pour les utilisateurs à la recherche de l'expérience Apple sur un ordinateur. Bien évidemment, le dernier modèle en date, le MacBook Air M3, a bien évolué depuis, tout en étant beaucoup moins cher !

MacBook Air M3 (2024)

Écran : Disponible en écrans Liquid Retina de 13,6 et 15,3 pouces, améliorant l'espace et la qualité de l'écran. Le modèle 13 pouces offre une résolution native de 2 560 x 1 664 pixels.

: Disponible en écrans Liquid Retina de 13,6 et 15,3 pouces, améliorant l'espace et la qualité de l'écran. Le modèle 13 pouces offre une résolution native de 2 560 x 1 664 pixels. Dimensions : 1,13 cm (épaisseur), 30,41 cm (largeur) et 21,5 cm (profondeur).

: 1,13 cm (épaisseur), 30,41 cm (largeur) et 21,5 cm (profondeur). Poids : 1,24 kg

: 1,24 kg Processeur : Puce M3 d'Apple, qui surpasse le MacBook Air d'origine en offrant des performances jusqu'à 60 % plus rapides que le M1 et nettement plus que les MacBook Air à processeur Intel. La puce M3 prend en charge jusqu'à 24 Go de mémoire unifiée, une mise à niveau substantielle par rapport aux capacités de l'original.

: Puce M3 d'Apple, qui surpasse le MacBook Air d'origine en offrant des performances jusqu'à 60 % plus rapides que le M1 et nettement plus que les MacBook Air à processeur Intel. La puce M3 prend en charge jusqu'à 24 Go de mémoire unifiée, une mise à niveau substantielle par rapport aux capacités de l'original. Stockage : Les modèles de base démarrent à 256 Go de SSD, avec des options allant jusqu'à 2 To, ce qui présente une amélioration considérable en termes de vitesse et de capacité.

: Les modèles de base démarrent à 256 Go de SSD, avec des options allant jusqu'à 2 To, ce qui présente une amélioration considérable en termes de vitesse et de capacité. Design : Tout en reprenant son profil mince emblématique, le design a évolué avec une épaisseur plus uniforme, l'ajout d'une encoche pour l'appareil photo, le chargement MagSafe et des options de connectivité plus modernes comme les ports Thunderbolt/USB 4.

: Tout en reprenant son profil mince emblématique, le design a évolué avec une épaisseur plus uniforme, l'ajout d'une encoche pour l'appareil photo, le chargement MagSafe et des options de connectivité plus modernes comme les ports Thunderbolt/USB 4. Fonctionnalités supplémentaires : Comprend la prise en charge de deux écrans externes (avec le couvercle de l'ordinateur portable fermé), le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.3 et des améliorations telles que des microphones et des haut-parleurs améliorés.

: Comprend la prise en charge de deux écrans externes (avec le couvercle de l'ordinateur portable fermé), le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.3 et des améliorations telles que des microphones et des haut-parleurs améliorés. Prix : 1 299 €.

Dix-sept ans après son lancement, le MacBook Air a non seulement préservé son design incroyable (en étant encore plus compact), mais a également évolué de manière significative en termes de performances et de fonctionnalités, notamment grâce à la transition d'Apple vers son propre silicium avec le M1 en 2020 et les puces de la série M qui ont suivi. Le prochain modèle M4, attendu courant 2025, promet d'être encore meilleur, tout en conservant un prix canon.