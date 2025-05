Les dirigeants d'Apple ont refusé The Talk Show pour la WWDC 25

Pour la première fois en dix ans, les dirigeants d'Apple ne rejoindront pas John Gruber de Daring Fireball pour son épisode annuel en direct de The Talk Show lors de la WWDC 25. Depuis 2015, le podcast de Gruber accueillait des cadres supérieurs d'Apple pendant la conférence des développeurs, offrant des discussions animées et des perspectives sur les annonces d'Apple, bien que rarement des révélations majeures.

Un geste pas si anodin

En annonçant la mise en vente des billets pour l'épisode en direct de cette année, Gruber a expliqué qu'Apple avait décliné son invitation à faire participer des dirigeants, rompant ainsi avec une tradition bien établie. Aucune raison spécifique n’a été fournie par la société, mais tout porte à croire que les commentaires acerbes de Gruber n'ont pas aidé.

Dans un billet de blog de mars intitulé « Quelque chose ne va pas à Cupertino », le journaliste américain a reproché à Apple d’avoir présenté des capacités non fonctionnelles d’Apple Intelligence lors de la WWDC de l’an dernier, les qualifiant de fumisterie – une rupture avec l’histoire d’Apple, qui a toujours livré ses fonctionnalités proches des délais annoncés. Il a également noté des « signaux d’alarme » dès l’événement de l’année dernière, notamment concernant les retards de la refonte de Siri alimentée par Apple Intelligence, une nouvelle qu’Apple lui avait confiée quelques jours plus tôt.



La décision d’Apple pourrait être perçue comme une réponse aux critiques de Gruber ou comme une volonté d’éviter des questions difficiles sur le retard de Siri et les plans futurs, compte tenu de la notoriété de Gruber en tant que commentateur de la scène technologique.



De notre côté, nous avions également souligné les mensonges dans la communication d'Apple, qui a vendu des appareils, l'iPhone 16 en tête, comme étant doués de nouveautés liées à Apple Intelligence, mais ne sortant les fonctionnalités que plusieurs mois plus tard. Pire, la refonte de Siri n'est toujours pas là, l'assistant a simplement eu droit à une nouvelle animation colorée et une sonorité retravaillée. De la cosmétique, c'est tout.