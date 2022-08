watchOS 9 : l'historique de fibrillation auriculaire vient d'être autorisé au Canada

Avant de proposer l'historique de fibrillation auriculaire à ses clients, Apple n'a pas d'autres choix que de passer par les autorités du pays afin de vérifier si la fonctionnalité est fiable et n'induit pas en erreur les utilisateurs. Si le feu vert a été donné très rapidement dans certains pays, pour d'autres, les choses sont plus longues.

Le Canada valide cette fonctionnalité de watchOS 9 avant la sortie de la mise à jour

L'historique de fibrillation auriculaire est l'une des grandes nouveautés santé de watchOS 9, les utilisateurs qui ont été diagnostiqués en fibrillation auriculaire dans l'application ECG pourront obtenir un suivi de leur fréquence cardiaque afin de comprendre dans quel état se trouve leur cœur au quotidien.

Cela est utile pour le propriétaire de la montre connectée, mais aussi pour son cardiologue qui pourra récupérer des données sur une plus longue durée qu'avec des tests sur une courte période.



Comme pour les débuts de l'ECG sur Apple Watch, Apple doit recevoir l'autorisation de chaque administration de santé, ce qui n'est pas toujours simple et qui peut prendre du temps.

Heureusement pour les Canadiens, "Santé Canada" a donné son accord pour qu'Apple propose cette fonctionnalité dans le pays, le ministère a reconnu le sérieux, la fiabilité et la précision de cet historique.

En France, l'AFib History n'a pas encore été validé, Apple fait son maximum pour que cette nouveauté soit accepté avant le lancement de watchOS 9 afin de ne pas confronter les utilisateurs à une restriction. Il n'est pas à exclure qu'Apple se rapproche directement de l'Europe pour obtenir un accord, l'ECG est passé par ce procédé, ce qui avait permis d'avoir le feu vert dans les 56 États membres de l'Union européenne en simultané.



Dans une interview publiée chez TechCrunch après la WWDC 2022, Jeff Williams, le chef des opérations chez Apple avait décrit une grande avancée :

Tout ce que nous faisons dans le domaine de la santé est basé sur la science, et l'historique de l'AFib a été validé dans une étude clinique, les participants portant à la fois une Apple Watch et un appareil de référence autorisé par la FDA. Dans cette étude, la différence moyenne dans les mesures hebdomadaires entre les deux appareils est en fait inférieure à 1%.

Pour le moment, il est impossible de savoir si l'historique de fibrillation auriculaire sera disponible dès le lancement de watchOS 9 en France.