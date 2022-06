L'historique de la fibrillation auriculaire dans watchOS 9 ?

⏰ Hier à 17:44

Medhi Naitmazi

À deux heures du keynote d'ouverture de la WWDC 2022, la FDA (Food & Drug Administration) américaine a approuvé une nouvelle fonctionnalité de santé de l'Apple Watch. Selon les documents déposés ce jour, Apple travaille sur une nouvelle fonction d'historique de la fibrillation auriculaire pour sa montre. Une nouveauté que l'on devrait retrouver dans watchOS 9.

Une détection plus poussée de l'AFIB

Comme le rapporte MyHealthyApple, l'approbation 510(k) de la FDA permet à la société d'utiliser l'Apple Watch pour suivre l'historique de la fibrillation auriculaire de l'utilisateur dans le cadre de l'application ECG.

Actuellement, l'application ECG ne peut détecter la fibrillation auriculaire (qui est un type d'arythmie cardiaque) qu'entre 50 et 150 battements par minute. Dans certains pays, l'application ECG limite même la fonction à 120 BPM. Cependant, avec cette nouvelle approbation, Apple pourrait ajouter une nouvelle fonctionnalité pour une analyse encore plus approfondie de la fibrillation auriculaire.



Mark Gurman de Bloomberg a récemment rapporté que watchOS 9 obtiendrait un support pour la "détection de la charge d'Afib", qui est la capacité de surveiller la fréquence à laquelle un utilisateur est dans un état de fibrillation auriculaire sur une période donnée. Ce processus est généralement basé sur des données collectées sur une période de 14 jours.



On ne sait pas si la nouvelle fonction d'historique de fibrillation auriculaire sera disponible dans le cadre de watchOS 9 plus tard aujourd'hui ou si Apple la conservera pour la prochaine génération d'Apple Watch 8 cet automne. Ce serait vraiment pingre de la part du constructeur, étant donné que toute les montres depuis l'Apple Watch 4 (exceptée la "SE") ont le capteur permettant un électrocardiogramme.



La WWDC 2022 commence à 19h, heure de Paris. Un évènement à suivre en direct et en français sur iSoft.