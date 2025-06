Les nouveautés possibles de watchOS 26

À l’approche de la Worldwide Developers Conference 2025, la fameuse WWDC d’Apple, nous en savons beaucoup sur iOS 26 et macOS 26. En revanche, les rumeurs autour de watchOS 26 sont bien plus rares. Voici ce que nous savons à date, un mélange de fuites et de déductions.

Nomenclature

Apple est en passe changer sa convention de nommage, optant pour watchOS 26 au lieu de watchOS 12, en phase avec l'année scolaire 2026, soit le cycle de septembre 2025 à 2026. Cette nomenclature s’applique également à iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, tvOS 26 et visionOS 26.

Nouveaux cadrans

Comme chaque année, Apple va proposer de nouveaux cadrans. Mais nous n'avons pas d'informations concrètes à date.

Refonte du design

watchOS 26 adoptera des éléments du design « Solarium » déjà évoqué pour le futur iOS 26, inspiré de l’esthétique transparente vitrée de visionOS. Attendez-vous à des éléments translucides pour les boutons, les barres de recherche et les fenêtres, ainsi que des menus flottants et une navigation simplifiée. Les icônes d’applications rondes et les boutons de l’Apple Watch s’intégreront parfaitement, avec des mises à jour probables pour le tiroir d’applications, les notifications et le Centre de contrôle, assurant une cohérence visuelle sur toutes les plateformes Apple.

Nouveaux sports

Comme les cadrans, les nouveaux types d’entraînement sont un incontournable des mises à jour watchOS. L’entraînement musculaire pourrait être amélioré, avec un possible suivi des répétitions utilisant la caméra de l’iPhone, comme décrit dans un brevet d’Apple.

Intégration d’Apple Intelligence

L’Apple Watch n’a pas la puissance nécessaire pour exécuter Apple Intelligence en local, mais elle pourrait tirer parti de la connexion à l’iPhone pour des fonctionnalités alimentées par l’IA. Des rumeurs évoquent un outil de gestion de batterie optimisé par l’IA, similaire à celui prévu pour iOS 26 (ex iOS 19), qui ajusterait l’autonomie en fonction des habitudes d’utilisation. Des fonctionnalités comme l’intégration de ChatGPT à Siri, les outils d’écriture ou les résumés de notifications pourraient également être étendues à la montre.

Détection de sommeil avec les AirPods

Une fonctionnalité supposée d’iOS 26 pourrait mettre en pause la lecture des AirPods lorsque l’utilisateur s’endort, en s’appuyant sur les données de sommeil de l’Apple Watch, les AirPods n’ayant pas cette capacité.

Un coaching de santé

Une version actualisée de l’application Santé pour iOS 26 est en cours de développement, mais elle pourrait ne pas être présentée lors du keynote. Elle inclurait un coaching santé basé sur l’IA avec des recommandations personnalisées pour le fitness et le mode de vie, s’appuyant largement sur les données de l’Apple Watch. Une fonction de suivi alimentaire est également évoquée, permettant d’enregistrer les repas directement depuis la montre.

Surveillance de la tension artérielle

Apple travaille sur une fonctionnalité de surveillance de la tension artérielle pour l’Apple Watch, potentiellement disponible dans watchOS 26. Elle alerterait les utilisateurs en cas d’hypertension sans fournir de mesures précises. Mais cette nouveauté demanderait un matériel spécifique, ce qu'on pourrait avoir avec les nouvelles tocantes à venir, dont l'Apple Watch Series 11.

La détection des noyades

Un brevet récent évoque une détection de noyade, qui pourrait rejoindre les détections d’accident et de chute existantes. Bien que non confirmée pour watchOS 26, cette fonctionnalité est en cours de développement.

Comment suivre l’événement

Le keynote de la WWDC 2025 débutera le 9 juin à 19h00, heure de Paris, et sera diffusé sur le site d’Apple, YouTube et l’application TV. Suivez iPhoneSoft pour un résumé en français et un suivi en direct sur notre page keynote.