Samsung veut remplacer Google par Bing sur ses appareils

Nouveau coup dur pour Google. Après le succès mondial de ChatGPT qui met à mal la recherche traditionnelle sur Internet depuis fin 2022, la firme de Mountain View a une fois de plus été prise de court. Samsung, partenaire et concurrent, aurait décidé de remplacer Google par Bing de Microsoft en tant que moteur de recherche par défaut sur ses appareils, rapporte le New York Times. Cette décision a été prise alors que Bing, qui a longtemps été un acteur de seconde zone sur le marché des moteurs de recherche (comme tous les moteurs à l'exception de Google), a adopté la technologie d'intelligence artificielle d'OpenAI avec à la clé un regain de popularité énorme.

Le début de la fin pour Google ?

Dans l'article du NY Times dont nous venons de vous parler (à propos du nouveau moteur de recherche de Google en cours de développement), nous apprenons que la perte potentielle du contrat avec Samsung a mis Google sur les nerfs, car elle pourrait engendrer 3 milliards de dollars de perte. En outre, 20 milliards de dollars supplémentaires sont liés à un contrat similaire avec Apple, qui doit être renouvelé dans le courant de l'année. Mais les rumeurs veulent qu'Apple fasse sa propre tambouille.

Alors que des concurrents dotés d'IA comme Bing représentent la menace la plus importante pour les activités de recherche de Google depuis plus de 20 ans, le géant technologique a accéléré ses efforts pour créer un nouveau moteur de recherche basé sur l'IA et intégrer des fonctions d'intelligence artificielle dans le moteur existant.



Sous le nom de projet "Magi", les équipes de Google collaborent de manière agile afin d'aller le plus vite possible et d'offrir aux utilisateurs une expérience plus personnalisée, en anticipant leurs besoins.



Lara Levin, porte-parole de Google, a déclaré :

Tous les brainstormings et toutes les idées de produits ne débouchent pas sur un lancement, mais comme nous l'avons déjà dit, nous sommes enthousiastes à l'idée d'apporter de nouvelles fonctionnalités basées sur l'IA au moteur de recherche, et nous partagerons bientôt plus de détails.

La concurrence sur Internet, un état inédit pour Google

À la lumière du chatbot d'OpenAI, ChatGPT, Google est de plus en plus préoccupé par la concurrence de l'IA. C'est d'ailleurs là le premier grain de sable qui s'immisce dans sa formidable machine de guerre, son moteur de recherche jusqu'ici inégalé et inébranlé depuis ses débuts. C'est pourquoi l'entreprise a mis en place un groupe de travail au sein de sa division de recherche pour créer des produits innovants. La modernisation de son moteur de recherche est devenue une obsession pour Google, car les changements proposés pourraient lui faire perdre le contact direct avec des milliards de personnes sur la planète. Imaginez un monde où google.com ne serait plus la porte d'entrée numérique.



Si Samsung, qui produit chaque année des centaines de millions de smartphones fonctionnant avec le logiciel Android de Google, dont les derniers Galaxy S23, changeait réellement de moteur de recherche, ce serait sans aucun doute le début de la crise en interne. L'entreprise prépare d'ailleurs un argumentaire à l'intention de Samsung, dans l'espoir de conserver son client mais aussi pour ne pas laisser Microsoft revenir dans la course, elle qui avait perdu gros dans la guerre des mobiles, Apple et Google étant les deux seuls du marché logiciel.



Dans le cadre de ses efforts, Google a récemment invité des employés à tester les fonctionnalités de Magi, en évaluant la capacité du moteur de recherche à tenir une conversation. Le géant de la technologie prévoit de mettre ces outils à la disposition du public le mois prochain, et d'autres fonctionnalités suivront à l'automne, indiquent les documents. Dans un premier temps, ces fonctionnalités seront accessibles exclusivement à un million d'utilisateurs aux États-Unis, ce nombre devant être porté à 30 millions d'ici la fin de l'année.



N'imaginons pas si Apple emboîtait le pas à Samsung....